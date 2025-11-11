Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

L'Aprilia ritrova Martin per l'ultima gara di Valencia

Lo spagnolo torna in pista dopo l'infortunio: "Il mio obiettivo ora è iniziare a prepararmi al meglio per la prossima stagione

di Redazione
11 Nov 2025 - 17:52
© Ufficio Stampa Aprilia

© Ufficio Stampa Aprilia

"Non vedo l'ora di tornare con la squadra. Sono davvero contento di come sta lavorando il team e vorrei congratularmi con Aprilia e Marco per i risultati che hanno ottenuto. Il mio obiettivo ora è iniziare a prepararmi al meglio per la prossima stagione". Jorge Martin torna in pista a Valencia nel weekend per l'ultima gara del mondiale MotoGP: il pilota spagnolo, rimasto fermo a lungo per i diversi infortuni subiti, si ripresenta guardando al 2026 con rinnovata fiducia anche nel team.

"Ora non ha senso parlare di risultati: l'importante è macinare giri e raccogliere informazioni. Voglio crescere insieme alla squadra per essere pronti per il 2026" ha sottolineato Martin.

Leggi anche

La consapevolezza di Bagnaia: "Sapevo in anticipo che quest'anno sarei stato molto vicino a cadere sempre"

Sull'onda dell'entusiasmo Marco Bezzecchi: "Sono davvero felice di andare a Valencia. Sarà importante cercare di fare un buon weekend e concludere la stagione nel migliore dei modi. Inoltre, è passato più di un anno dall'ultima volta che abbiamo corso a Valencia, quindi sarà bello tornarci. Cercheremo di fare un buon lavoro e continuare in questa direzione". 

MotoGP, le immagini del GP di Portogallo

1 di 29
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

aprilia
martin
bezzecchi
valencia

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Dominio Bezzecchi a Portimao: Alex Marquez si arrende all'Aprilia, Bagnaia a terra

La consapevolezza di Bagnaia: "Sapevo in anticipo che quest'anno sarei stato molto vicino a cadere sempre"

Alex Marquez si prende la Sprint di Portimão. Bezzecchi si accontenta del podio, crolla Bagnaia

Bagnaia: "Stagione che mi ha messo a dura prova. Terzo posto in classifica? Bez lo merita più di me"

Capolavoro Bezzecchi: è sua la pole a Portimão! Bagnaia 4° davanti ad Alex Marquez

Bezzecchi si gode il trionfo: "Gara fantastica, il team ha fatto un lavoro strabiliante"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:20
Bayern, Upamecano: "Onorato che tante big mi seguano"
18:10
Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di "AperiTotti"
17:52
L'Aprilia ritrova Martin per il finale di Valencia: "Obiettivo prepararmi al meglio per la prossima stagione"
17:48
Liverpool, Robertson: "Potrebbe essere il mio ultimo anno"
17:42
Atp Finals, Alcaraz-Fritz: il film della partita