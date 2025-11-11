L'Aprilia ritrova Martin per l'ultima gara di Valencia

Sull'onda dell'entusiasmo Marco Bezzecchi: "Sono davvero felice di andare a Valencia. Sarà importante cercare di fare un buon weekend e concludere la stagione nel migliore dei modi. Inoltre, è passato più di un anno dall'ultima volta che abbiamo corso a Valencia, quindi sarà bello tornarci. Cercheremo di fare un buon lavoro e continuare in questa direzione".