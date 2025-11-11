Bagnaia e le difficoltà con la Ducati: "Sapevo in anticipo che quest'anno sarei stato molto vicino a cadere sempre"

Il centauro torinese ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Marca confermando comunque la qualità della "Rossa" che ha conquistato il titolo con Marc Marquez: "Penso che la Ducati sia la migliore, sotto ogni aspetto. Affidabilità, maneggevolezza, aerodinamica... sotto ogni aspetto, la Ducati è la migliore in assoluto. L'unica cosa è che quest'anno stiamo facendo fatica a sfruttarne appieno il potenziale... almeno per me. Faccio davvero fatica a ottenere il massimo da questa moto. Stiamo cercando, con la squadra, di capire perché e come migliorare - ha sottolineato Bagnaia -. L'ho già detto alla gara di Phillip Island: 'Non voglio arrivare ultimo'. Spingo più forte di quanto posso e cado, sfortunatamente cado. È un peccato perché a Phillip Island avrei potuto ottenere altri quattro punti; in Malesia sono stato sfortunato e qui, di nuovo, avrei potuto ottenere altri 13 punti. Tutti questi punti buttati via... ecco com'è."