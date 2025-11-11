Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Bagnaia e le difficoltà con la Ducati: "Sapevo in anticipo che quest'anno sarei stato molto vicino a cadere sempre"

Il pilota torinese ha parlato dei problemi incontrati con la Rossa di Borgo Panigale: "La Ducati è la migliore in assoluto. L'unica cosa è che quest'anno stiamo facendo fatica a sfruttarne appieno il potenziale".

di Redazione
11 Nov 2025 - 11:18

"Sapevo in anticipo che quest'anno sarei stato molto vicino a cadere sempre, in qualsiasi situazione". Pecco Bagnaia è consapevole che la situazione in Ducati sarebbe stata difficile sin dall'inizio, ben prima delle scivolate che hanno caratterizzato questo finale di stagione. Un'ammissione che pesa sia sul pilota piemontese che sulla scuderia di Borgo Panigale, rea di aver realizzato una moto difficile da guidare.

Il centauro torinese ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Marca confermando comunque la qualità della "Rossa" che ha conquistato il titolo con Marc Marquez: "Penso che la Ducati sia la migliore, sotto ogni aspetto. Affidabilità, maneggevolezza, aerodinamica... sotto ogni aspetto, la Ducati è la migliore in assoluto. L'unica cosa è che quest'anno stiamo facendo fatica a sfruttarne appieno il potenziale... almeno per me. Faccio davvero fatica a ottenere il massimo da questa moto. Stiamo cercando, con la squadra, di capire perché e come migliorare - ha sottolineato Bagnaia -. L'ho già detto alla gara di Phillip Island: 'Non voglio arrivare ultimo'. Spingo più forte di quanto posso e cado, sfortunatamente cado. È un peccato perché a Phillip Island avrei potuto ottenere altri quattro punti; in Malesia sono stato sfortunato e qui, di nuovo, avrei potuto ottenere altri 13 punti. Tutti questi punti buttati via... ecco com'è."

Ducati celebra i 100 anni con una gamma rivoluzionaria

1 di 11
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nonostante il podio mondiale sembra essere ormai sfumato, Bagnaia non vuole arrendersi, ripartendo anche da zero, ma ponendo le basi per un ottimo 2026: "Personalmente, vorrei ricominciare da capo. Vorrei ripartire da zero e, magari, lavorare in modo diverso, come ho fatto nelle ultime due gare - ha concluso il pilota della Ducati -. Perché come pilota che vuole vincere, non guardo indietro, guardo avanti, per raggiungere Acosta, anche se è stato difficile perché era più veloce; quello era l'obiettivo."

bagnaia
ducati

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Dominio Bezzecchi a Portimao: Alex Marquez si arrende all'Aprilia, Bagnaia a terra

Capolavoro Bezzecchi: è sua la pole a Portimão! Bagnaia 4° davanti ad Alex Marquez

Alex Marquez si prende la Sprint di Portimão. Bezzecchi si accontenta del podio, crolla Bagnaia

Bagnaia: "Stagione che mi ha messo a dura prova. Terzo posto in classifica? Bez lo merita più di me"

Bezzecchi si gode il trionfo: "Gara fantastica, il team ha fatto un lavoro strabiliante"

Marquez: "Duello con Acosta? Bello perché ho vinto". Bezzecchi: "Non mi aspettavo un calo così repentino"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:05
Cristiano Ronaldo: "Mondiali 2026 saranno sicuramente i miei ultimi"
Punizione... da urlo
12:58
Punizione... da urlo
12:32
50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando
12:32
Soulé vuole l'Argentina ma Scaloni lo esclude ancora: tifosi in rivolta, si riapre la pista azzurra?
12:32
Atp Finals, Bolelli e Vavassori sfidano Granollers e Zeballos per un posto in semifinale