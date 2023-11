Martin: "Era o la va o la spacca, mi è andata bene"

GRAN PREMIO VALENCIA MOTOGP

Il vincitore della Sprint sottolinea il rischio preso a livello di gomme rispetto al rivale nella corsa al titolo

© Getty Images "È stata una scommessa vinta. La scelta della media davanti e della soft dietro era molto rischiosa. Binder era fortissimo, io ad un certo punto ero al limite. Ho dovuto metterci qualcosa in più. Oggi era vincere o cadere e mi è andata bene. Domani con una scelta di gomme diversa punto a ripetermi. Nessuno di noi oggi aveva niente da perdere, abbiamo corso tutti con il coltello tra i denti: io ho il segno della ruota di Marquez sulla spalla! Mi sono detto: o vinco o la tiro in tribuna. L'importante era portarsi davanti a tutti in fretta, poi da lì in avanti è stato più facile. Oggi ci volevano le palle, ora voglio sfruttare il momento.Intanto voglio godermi questa vittoria. Non ho molte chances domani: andrà come deve andare, io ho fatto comunque una grande stagione". Jorge Martin tira un sospiro di sollievo al termine della Sprint che rimanda al GP long distance l'esito della sfida per il titolo.

Sul podio con lo spagnolo del team Pramac salgono in quest'ordine Brad Binder e Marc Marquez. Il sudafricano ha provato a dare battaglia a Martin per il gradino più alto, l'otto volte iridato spagnolo nella cerimonia del podio stesso è apparso emozionato:

"Ci tenevo molto a fare del mio meglio davanti a questa folla, per concludere nel modo migliore possibile il mio tempo alla Honda. Partivo dietro e quindi era difficile ma ho spinto la massimo. Ho rischiato più volte di stendermi ma ci riproverò anche domani. Sarà più lunga e ancora più difficile ma, ancora una volta, grazie al mio team. Qui ho il passo, abbiamo fatto una gran bagarre con Martin e Binder, abbiamo rischiato di cadere e non era il caso, ognuno di noi però fa la sua gara, io volevo vincere. Non è che su questa pista la Honda va meglio, sono io che qui ho fatto un clic a livello di disponibilità al rischio. È il mio modo per ringraziare Honda per tutti questi anni. Partendo nono nel GP sarà più difficile ma proverò lo stesso a fare qualcosa di speciale". (Marc Marquez)

"Oggi è stato veramente bello. Sono stato molto aggressivo al primo giro, guadagnando subito qualche posizione. Poi mi sono buttato a testa bassa all'inseguimento di Vinales e dopo un paio di schermaglie l'ho superato. Da lì in avanti ho fatto il massimo per conservare il secondo posto. La gomma soft dietro ha avuto un drop dopo cinque giri ma poi la prestazione è rimasta stabile. Il passo non era male, ho fatto qualche errore, fin qui è un buon weekend. Sono molto contento del mio risultato, domani proverò a trovare un extra per tentare di vincere". (Brad Binder)