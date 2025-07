Alta Specializzazione in Management: Abodi e Uva a consegna diplomi

Si terrà lunedì 14 luglio alle ore 18.00, al Circolo del Tennis del Foro Italico la 'Graduation Ceremony' dell'undicesima edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport, organizzato dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute. Un appuntamento che segna la conclusione di un percorso di formazione per i 23 corsisti dell'edizione 2024-2025, che hanno dapprima seguito i cicli di lezioni in aula e che, adesso, stanno svolgendo stage presso le strutture di Sport e Salute. Alla cerimonia di consegna dei diplomi interverrà, oltre al Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma ed all'Amministratore Delegato Diego Nepi Molineris, anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Ospite d'eccezione sarà poi Michele Uva, UEFA Executive Director for Sustainability e UEFA Responsible for Euro2032 in Italy, che porterà una sua testimonianza ai diplomandi e ai presenti. Il corso di Alta specializzazione in Management dello Sport nasce con l'obiettivo di preparare la nuova generazione di professionisti a supporto del sistema sportivo italiano. Il percorso didattico affronta i principali temi legati alla gestione e all'organizzazione dello sport, alternando lezioni frontali, laboratori, testimonianze e case histories, in un confronto diretto con professionisti e manager del settore.