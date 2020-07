Marquez va sotto i ferri: c'è Brno nel mirino

Una "lesione importante", ma Marc Marquez potrebbe tornare in pista già per il GP della Repubblica Ceca. Il dottor Mir che domani opererà a Barcellona il pilota spagnolo per ricomporre la frattura all'omero causata dalla caduta a Jerez prova a dare i tempi di recupero del campione della Honda. "L'obiettivo è per lui di tornare a Brno - ha spiegato il medico come riportano i media spagnoli - Questa è una lesione di una certa importanza e la prossima gara a Jerez è esclusa. Se il nervo non è influenzato, possiamo stabilizzare la frattura e Marquez potrà tornare prima".