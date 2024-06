Marquez sulla Ducati factory dal 2025: manca solo l'ufficialità

MOTOGP

Contratto biennale per il campione spagnolo quest'anno in sella alla Desmosedici del team Gresini

© Getty Images Marc Marquez a fianco di Francesco Bagnaia sulla Ducati ufficiale nel 2025: manca l'ufficialità ma il dream team formato dall'otto volte campione del mondo e dal vincitore del GP d'Italia nonché due volte campione del mondo (2022 e 2023) sembra cosa fatta. L'accordo (su base biennale) sarebbe arrivato tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, al termine del weekend del Mugello che ha permesso a Bagnaia - vincitore sia nella Sprint che nel GP full distance - di portarsi a diciotto punti da Jorge Martin. Proprio il capoclassifica madrileno del team clienti Pramac (ma titolare di una GP 24 in tutto e per tutto ufficiale) era in lizza con il "Cannibale" per prendere il posto di Enea Bastianini. Se dovesse tenere fede alla sua "promessa" da tutto-o-niente (o il team factory Ducati o nessuna Ducati) a Jorge rimarrebbe in buona sostanza Aprilia (che nel 2025 perde Aleix Espargarò). La miglior chance per Bastianini è invece la KTM del team GasGas Tech3 al posto di Pedro Acosta che - all'inizio del weekend del Mugello - ha firmato per correre dal prossimo anno nella squadra ufficiale KTM Red Bull.

© Getty Images

Nei giorni del GP di Catalunya (ultimo weekend di maggio) Ducati aveva praticamente deciso di puntare su Martin al fianco di Bagnaia dalla prossima stagione, offrendo a Marquez di passare dalla Desmosedici clienti del team Gresini a quella in tutto e per tutto ufficiale targata Prima Pramac. Marc però non si sarebbe limitato a declinare l'offerta, puntando invece i piedi al Mugello con la richiesta di entrare nel team Lenovo, sotto... la minaccia di abbandono della Casa di Borgo Panigale per trasferirsi armi, bagagli e titoli nel team ufficiale KTM. L'annuncio dell'ingaggio di Acosta da parte della Casa austriaca aveva da un lato spiazzato lo stesso Marquez, dall'altro invece anticipato il matrimonio tra il Cannibale e il team rosso. Lo spagnolo avrebbe in definitiva forzato la mano ai vertici Ducati, spuntandola e garantendosi per le due prossime stagioni altrettante chances di puntare al nono titolo iridato, facendo pari con Valentino Rossi e provando magari ad andare in doppia cifra. Bagnaia permettendo, ovviamente.