Marquez Sr. stacca il fratelll Alex a Buriram, Morbidelli e Bezzecchi alle loro spalle

Il romagnolo chiude al quarto posto del ranking una giornata che lo ha visto protagonista in sella alla Aprilia factory che in Thailandia deve fare a meno del campione del mondo in carica della premier class Jorge Martin, costretto "ai box" dalle conseguenze della brutta caduta al via dei test della scorsa settimana a Sepang. Pedro Acosta è quinto con la KTM factory davanti a due Honda: quella HRC di Luca Marini e quella LCR di Johann Zarco. Ottava casella della classifica per Francesco Bagnaia con la seconda Ducati factory. Il tre volte campione del mondo rimedia un ritardo vicino al secondo pieno (844 millesimi) da Marquez, segno di un lavoro diverso rispetto al compagno di squadra o meglio dell'asenz di u time attack vero e proprio.