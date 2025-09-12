Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP SAN MARINO MOTOGP

Marquez Sr: "Moto... cattiva, non posso abbassare la guardia". Bezzecchi: "Giornata positiva"

L'otto volte iridato svetta nelle prequalifiche ma teme la pattuglia italiana

di Stefano Gatti
12 Set 2025 - 17:15
© Getty Images

© Getty Images

MARC MARQUEZ

"Ho iniziato piuttosto cauto perché all'inizio non avevo un buon feeling. L'ho ritrovato piano piano. Riprendendo in mano la moto dopo Barcellona sembrava tutta un'altra moto oggi, più... cattiva. Poi ho fatto io uno step a livello di guida e con l'aiuto dei miei tecnici ho ritrovato la fiducia. Dobbiamo migliorare il comportamento dell'anteriore: qui c'è tanto grip, un po' come a Brno. A Barcellona era molto più soft. Ecco, dobbiamo capire come gestire questo fenomeno. Non ho ancora guardato il passo gara. Qui però non bisogna mai abbassare la guardia perché i piloti italiani vanno forte subito. Devo curare Bezzecchi, Morbidelli che quando parte così poi è un rivale pericolo e anche Di Giannantonio.  Bagnaia sembra aver fatto un gran passo e poi c'è come sempre mio fratello Alex".

MARCO BEZZECCHI

"Sono contento, oggi è andato tutto bene, tanto nelle prove libere quanto che nella prequalifica. Soprattutto a livello di gomme, sia anteriore che posteriore. Abbiamo fatto un bel lavoro. Qualche errorino purtroppo l'ho fatto in entrambi i tentativi. Soprattutto nel secondo, che fin lì era molto buono. In ogni caso è bastato per passare in Q2, che è l'obiettivo minimo del venerdì. Dobbiamo studiare bene questi errori per cercare di non ripeterli. Sì, è vero, con Martin mi trovo bene, a differenza di quando eravamo più giovani e meni maturi. C'era stato qualche screzio. Ora c'è rispetto tra di noi. Oggi lui è entrato in pista, io ho fatto il mio e lui alla fine è venuto a ringraziarmi".

FRANCO MORBIDELLI

"Sta andando tutto alla grande, giornata molto positiva. Nonostante i dieci minuti di penalità ho preso subito il ritmo, anche perché questa pista la conosco molto bene. Siamo cresciuto costantemente sia nelle prove libere che in prequalifica e abbiamo fatto diverse modifiche: alcune mi sono piaciute, altre molto meno. Ora si tratta come sempre di mettere tutto insieme".   

motogp
gp san marino
misano
marquez
bagnaia
bezzecchi
morbidelli
moto
guardia
giornata
positiva

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Aprilia "punta" Misano, ambizioni alte sulla pista di casa

Alex Marquez: “Il rapporto con Marc non cambia dopo Barcellona”

Bagnaia vuol tornare grande nel Gran Premio di San Marino: "Non parto pensando di non farcela"

Pagelle Catalogna: Alex fa il fratello minore, Marc Marquez si accontenta. Bagnaia non si illude

Alex Marquez non fa sconti, vittoria per allontanare il titolo di Marc

Bagnaia: "A Misano senza aspettative, non voglio dare false speranze"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:40
Atletico Madrid, Nico Gonzalez si presenta: "Darò tutto me stesso"
18:23
Sci: Della Mea terza nello slalom di South America Cup
18:20
Crystal Palace, per Guéhi c'è anche il Chelsea
18:10
Liverpool, Slot: "L'esclusione di Chiesa? Una delle cose più difficili per un allenatore"
18:02
Inter-Barcellona, tolte le squalifiche a Flick e al suo vice