Marquez Sr: "Moto... cattiva, non posso abbassare la guardia". Bezzecchi: "Giornata positiva"

"Sono contento, oggi è andato tutto bene, tanto nelle prove libere quanto che nella prequalifica. Soprattutto a livello di gomme, sia anteriore che posteriore. Abbiamo fatto un bel lavoro. Qualche errorino purtroppo l'ho fatto in entrambi i tentativi. Soprattutto nel secondo, che fin lì era molto buono. In ogni caso è bastato per passare in Q2, che è l'obiettivo minimo del venerdì. Dobbiamo studiare bene questi errori per cercare di non ripeterli. Sì, è vero, con Martin mi trovo bene, a differenza di quando eravamo più giovani e meni maturi. C'era stato qualche screzio. Ora c'è rispetto tra di noi. Oggi lui è entrato in pista, io ho fatto il mio e lui alla fine è venuto a ringraziarmi".