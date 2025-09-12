Marquez Sr: "Moto... cattiva, non posso abbassare la guardia". Bezzecchi: "Giornata positiva"

L'otto volte iridato svetta nelle prequalifiche ma teme la pattuglia italianadi Stefano Gatti
MARC MARQUEZ
"Ho iniziato piuttosto cauto perché all'inizio non avevo un buon feeling. L'ho ritrovato piano piano. Riprendendo in mano la moto dopo Barcellona sembrava tutta un'altra moto oggi, più... cattiva. Poi ho fatto io uno step a livello di guida e con l'aiuto dei miei tecnici ho ritrovato la fiducia. Dobbiamo migliorare il comportamento dell'anteriore: qui c'è tanto grip, un po' come a Brno. A Barcellona era molto più soft. Ecco, dobbiamo capire come gestire questo fenomeno. Non ho ancora guardato il passo gara. Qui però non bisogna mai abbassare la guardia perché i piloti italiani vanno forte subito. Devo curare Bezzecchi, Morbidelli che quando parte così poi è un rivale pericolo e anche Di Giannantonio. Bagnaia sembra aver fatto un gran passo e poi c'è come sempre mio fratello Alex".
MARCO BEZZECCHI
"Sono contento, oggi è andato tutto bene, tanto nelle prove libere quanto che nella prequalifica. Soprattutto a livello di gomme, sia anteriore che posteriore. Abbiamo fatto un bel lavoro. Qualche errorino purtroppo l'ho fatto in entrambi i tentativi. Soprattutto nel secondo, che fin lì era molto buono. In ogni caso è bastato per passare in Q2, che è l'obiettivo minimo del venerdì. Dobbiamo studiare bene questi errori per cercare di non ripeterli. Sì, è vero, con Martin mi trovo bene, a differenza di quando eravamo più giovani e meni maturi. C'era stato qualche screzio. Ora c'è rispetto tra di noi. Oggi lui è entrato in pista, io ho fatto il mio e lui alla fine è venuto a ringraziarmi".
FRANCO MORBIDELLI
"Sta andando tutto alla grande, giornata molto positiva. Nonostante i dieci minuti di penalità ho preso subito il ritmo, anche perché questa pista la conosco molto bene. Siamo cresciuto costantemente sia nelle prove libere che in prequalifica e abbiamo fatto diverse modifiche: alcune mi sono piaciute, altre molto meno. Ora si tratta come sempre di mettere tutto insieme".
