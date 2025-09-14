Marquez Sr. d'autorità su Bezzecchi, ancora ko Bagnaia

Quarto posto per Franco Morbidelli (Ducati VR46) davanti al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, mentre Fermin Aldeguer chiude sesto con la seconda Ducati Gresini in livrea commemorativa davanti alla Honda di Luca Marini, a punti per il quarto weekend consecutivo. Alle spalle dello spagnolo Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale. Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) e Brad Binder (KTM Red Bull) completano la top ten. Ancora una giornata negativa per Francesco Bagnaia, scivolato nella prima pare del GP (decimo giro) quando occupava la settima posizione. Chiude tredicesimo Jorge Martin che - appiedato dalla sua Aprilia nei giri di schieramento, aveva preso il via con la seconda moto ma colpito da un doppio long lap penalty (per la defaillance tecnica pregara) che ne ha annullato le chances di far bene. Ritiro anzitempo per caduta anche Enea Bastianini che aveva preso il via dall'ultima fila. Ritiro per caduta della catena della sua KTM per Pedro Acosta che era risalito fino alla quarta posizione.