Marquez Sr. d'autorità su Bezzecchi, ancora ko Bagnaia

Il Cannibale spagnolo rimedia con la vittoria al passaggio a vuoto nella Sprint Race della vigilia.di Stefano Gatti
© IPA
Undicesima vittoria stagionale per Marc Marquez che a Misano approfitta di un lungo in curva di Marco Bezzecchi al Curvone per strappargli il comando del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel corso del dodicesimo dei ventisette giri in programma. Al suo sesto successo in carriera a Misano Adriatico, Marquez eguaglia il record di vittorie stagionali stabilito nel 2024 dal suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, ancora una volta fuori dai giochi che contano. Vincendo Sprint Race e GP del Giappone tra due domeniche a Motegi lo spagnolo metterebbe al sicuro il suo nono titolo, indipendentemente dal risultato del fratello minor Alex. Terzo gradino del podio per Alex Marquez, mai in lotta con i primi due per la vittoria nella sedicesima tappa del Mondiale.
© Getty Images
Quarto posto per Franco Morbidelli (Ducati VR46) davanti al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, mentre Fermin Aldeguer chiude sesto con la seconda Ducati Gresini in livrea commemorativa davanti alla Honda di Luca Marini, a punti per il quarto weekend consecutivo. Alle spalle dello spagnolo Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale. Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) e Brad Binder (KTM Red Bull) completano la top ten. Ancora una giornata negativa per Francesco Bagnaia, scivolato nella prima pare del GP (decimo giro) quando occupava la settima posizione. Chiude tredicesimo Jorge Martin che - appiedato dalla sua Aprilia nei giri di schieramento, aveva preso il via con la seconda moto ma colpito da un doppio long lap penalty (per la defaillance tecnica pregara) che ne ha annullato le chances di far bene. Ritiro anzitempo per caduta anche Enea Bastianini che aveva preso il via dall'ultima fila. Ritiro per caduta della catena della sua KTM per Pedro Acosta che era risalito fino alla quarta posizione.
Commenti (0)