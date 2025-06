MotoGP Olanda, Marquez: "Vinto senza essere il più veloce in pista"

Un pizzico di amaro in bocca per il fratello Alex, all'ennesimo secondo posto: "Devo migliorare la partenza, quella è la prima cosa che ho sbagliato oggi e per la Sprint era fondamentale. Ci ho provato, ma ero più veloce di Marc solo nel terzo settore e sorpassare lì è difficile. Nell'ultima e nella prima curva lui fa la differenza, proprio quelle in cui c'è la chance di attacco più chiara. Devo migliorare in quei due punti, ci lavoreremo nel warm up domenica mattina. Il miglioramento più grosso rispetto all'anno scorso? L'ho trovato in ingresso curva, la passata stagione la moto era molto nervosa, questa moto mi dà sensazioni diverse e mi permette di essere veloce e costante".