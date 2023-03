Marquez, niente GP d'Argentina: "Concentrato sul recupero per i prossimi appuntamenti"

MOTOGP

L'intervento alla mano destra dell'otto volte iridato è stato eseguito in una clinica di Madrid

© Getty Images Niente Gran Premio d'Argentina per Marc Marquez. Il campione della Honda è già stato operato per la frattura scomposta intrarticolare del primo metacarpo della mano destra riediata nell'incidente di Portimao e non sarà disponibile per il secondo appuntamento del Mondiale, in programma tra pochi giorni sul circuito di Termas de Rio Hondo. L'intervento è stato eseguito al Ruber Internacional Hospital di Madrid dal team medico guidato dal dottor Ignacio Roger de Oña e composto anche dai dottori Samuel Antuña e Andrea Garcia Villanueva ed è consistito nella riduzione della frattura e nella sua fissazione con due viti. Marquez ed il team Repsol Honda hanno scelto di saltare il prossimo appuntamento della premier class per concentrarsi sul pieno recupero e presentarsi poi nel miglior stato di forma possibile ai successivi appuntamenti.

© Getty Images

Un Gran Premio iniziato benissimo ma terminato davvero male per il "Cannibale" della Honda che - dopo aver messo a segno la pole position ed essere salito sul terzo gradino del podio nella Sprint Race del sabato - è stato il protagonista negativo della gara domenicale che ha dato il via alla stagione, con l'errore in frenata che ha compromesso la prova di Jorge Martin e lo speronamento su Miguel Oliveira che ha costretto il pilota di Aprilia RNF al ritiro con contusione varie, causate al colpo ricevuto dalla RC213V numero novantatré.

Riconosciuto responsabile dell'incidente, Marc aveva ricevuto come sanzione un doppio Long Lap Penalty che lo spagnolo a questo punto sconterà al suo ritorno in gara. Dopo il GP d'Argentina il calendario prevede quello delle Americhe, in programma tra poco meno di tre settimane (domenica 16 aprile) sul COTA di Austin, uno dei "feudi" dell'otto volte campione del mondo.