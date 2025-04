MotoGP Spagna, Marquez: "Ho fatto la mia solita strategia, ma domani sarà un'altra gara"

Si è dovuto accontentare della seconda piazza, ancora una volta, il fratello Alex: "Fisicamente stavo bene, anche se forse non sono uscito in pista molto convinto - le parole del pilota Gresini -. Sono partito un po' guardingo, cercando il limite della gomma e della moto. Il feeling con la soft al posteriore non era al 100%, questo l'ho pagato. Con la media ho un bilanciamento migliore, vediamo come andrà perché al pomeriggio le temperature sono diverse e bisognerà fare attenzione. Quando fa molto caldo e il grip cala Marc sa gestire benissimo il limite, sa essere molto veloce anche quando il grip è basso".