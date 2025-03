MotoGP Argentina, Marquez: "Non mi immaginavo un inizio così"

Alex Marquez ha invece commentato così il duello col fratello: "Portare tutto al limite è una mastercalss costante, visto come andava Marc. Io faticavo un po’ in curva 5, in alcune guadagnavo qualcosa, in altre no. Avrei voluto attaccarlo se ci fosse stata la possibilità, ma non sono mai stato abbastanza vicino. Nel primo giro? Non ho staccato abbastanza bene in curva 1, per questo ho perso terreno e non ho potuto attaccarlo subito. Esperienza dall'anno scorso? Tutto ciò su cui ho faticato lo scorso anno è quello che mi ha dato esperienza per poter ora sfruttare questa moto, è stata la chiave per essere forte ora".