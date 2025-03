Marquez formato famiglia a Buriram, Bagnaia rosica. Bezzecchi, Acosta e Bastianini "rivedibili"

In Thailandia il Cannibale si è abbuffato ma il digestivo lo devono prendere gli altri: il compagno di squadra Bagnaia anche più del fratello Alex. Per l'otto volte campione del mondo un boost di fiducia e di carica motivazionale in grado di mandare fuorigiri la concorrenza. Se Marc si confermerà tra due settimane in Argentina la missione-titolo (numero nove) prenderà consistenza e non poco... Una dimostrazione di superiorità che ha annichilito la concorrenza, senza dimenticare che lo spagnolo si è pure permesso il lusso di...mandare avanti il fratellino per non rischiare con la pressione (delle gomme). Ecco, come per il digestivo... la pressione ce l'hanno addosso gli altri.