Marquez fa il Magnifico, Alex suddito prediletto. Bagnaia in zona rassegnazione

In sella alla Desmosedici "rinascimentale", messer Marc mette tutti in riga dopo la bagarre iniziale che affronta un po' malvolentieri ma consapevole di doverci passare attraverso per poi dettare legge, come infatti avviene. Vinta la sfida con Bagnaia, il Cannibale deve "solo" regolare l'accomodante fratello Alex. Una pratica sbrigata in fretta e senza imprevisti, primi di contare alla rovescia i giri che mancano alla bandiera a scacchi che gli permette di "staccare" la novantatreesima vittoria all-class della sua carriera. La convocazione finale in Direzione Gara (sua e di Bagnaia) per il corpo-a-corpo dei primissimi giri non gli leva il sorriso a trentadue denti, tantomeno la coppa del vincitore. Ci mancherebe altro.