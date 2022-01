Marquez: "Contento dei risultati, nessun fastidio alla vista, ora intensificare la preparazione"

MOTOGP

Il campione della Honda gurada con fiducia alla nuoiva stagione ed ai test di inizio febbraio in Malesia.

"Mi sento molto felice, prima di tutto per essere tornato in pista e poi perché abbiamo potuto confermare con la moto da strada le sensazioni che ho avuto già giorni fa su una moto da cross". Dopo il test con la Honda Rc213V (in versione stradale) sulla pista di Portimao, Marc Marquez e la Honda mettono nel mirino i test precampionato in programma (per i piloti titolari) il primo fine settimana di febbraio a Sepang.

Vedi anche Motogp Marquez in pista a Portimao per un test sulle sue condizioni fisiche "È una bella sensazione, una sensazione di sollievo perché mentre guidavo non avevo alcun fastidio alla vista. Dato che non guido da così tanto tempo, ho notato alcune aree fisiche in cui mi manca un po', ma questo è solo perché non ho potuto fare il mio solito pre-stagione. Ho portato a termine un'intensa giornata di guida con long run, sono molto contento dei risultati. Abbiamo due settimane prima dell'inizio dei test a Sepang, quindi ne approfitterò per intensificare la mia preparazione fisica e allenarmi sulla moto".

A poco più di due mesi dall'incidente dei primi di novembre con la moto da enduro che lo aveva costretto a saltare i due ultimi gran premi della corsa stagione (a Portimao e Valencia), l'otto volte iridato ha abbandonato la moto da cross ed è tornato in pista. Lo ha fatto proprio all'Autodromo dell'Algarve. Trecento chilometri e 65 giri che in queste ore vengono analizzati dal team HRC e dal campione di Cervera in vista dell'appuntamento con la prima sessione di test dopo la pausa invernale.