Marquez in pista a Portimao per un test sulle sue condizioni fisiche

Dopo aver assaggiato la polvere con il motocross , Marc Marquez è finalmente tornato su una pista asfaltata. Lo ha fatto a Portimao, dove si è messo in sella a una Honda RC213V-S stradale per mettere alla prova le sue condizioni fisiche dopo il problema alla vista, che lo aveva tenuto lontano dalla MotoGP nelle ultime gare della scorsa stagione. Un'uscita importante guardando ai primi veri test della stagione, in programma a inizio febbraio a Sepang. In Portogallo c'era anche suo fratello Alex.