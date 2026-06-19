Marquez "apre" Brno, Quartararo sorprende con la Yamaha

Dopo l'uno-due vincente di due settimane fa in Ungheria, Marc Marquez riparte dal miglior nel primo turno di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca su una pista - quella di Brno - ben diversa e più impegnativa del circuito-salotto di Balaton Park. Il ducatista chiude il un minuto, 53 secondi e 303 millesimi il suo miglior time attack, poi a fine turno scivola a terra senza conseguenze nel tratto più guidato del Motodrom ceco. Secondo tempo a due decimi esatti dal leader per il sorprendente Fabio Quartararo con la Yamaha. Terza moto diversa nelle primi tre posizioni la Aprilia del cliente USA Raul Fernandez, a soli dieci millesimi dal Diablo. Joan Mir con la più veloce delle Honda HRC e l'altra Aprilia Trackhouse di Ai Ogura sigillano la prima top five del fine settimana. Sesto tempo per Franceco Bagnia che incassa 376 millesimi dal suo compagno di squadra. Avvio di weekend... in incognito per il team ufficiale Aprilia: quattordicesimo tempo a 712 millesimi dalla vetta per Jorge Martin, sedicesimo a 891 millesimi per il leader della classifica generale Marco Bezzecchi. A chiudere la top ten Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici VR46, Pedro Acosta con la KTM factory e Luca Marini (Honda HRC). Diciottesimo tempo per il rientrante Alex Marquez con la seconda Ducati Gresini.