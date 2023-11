Marini e VR46 si separano, Luca pronto per la Honda... di Marquez

MOTOGP

Il ventiseienne pilota di Urbino e il team VR46 si separano dopo sei stagioni insieme nel Motomonfiale e gli ultimi due nella premier class

© Getty Images Come ampiamente previsto, Luca Marini e il team VR46 si separano. È il primo passo destinato a portare il fratello minore di Valentino Rossi in sella alla Honda ufficiale che Marc Marquez abbandonerà al termine del weekend di Valencia. L'annuncio dell'accordo tra il pilota italiano (in MotoGP dal 2021) e HRC sarà probabilmente diffuso all'inizio della prossima settimana, alla viglia della giornata di test nella quale Luca monterà per la prima volta sulla moto giapponese.

© Getty Images

Luca Marini

"Ho trascorso gran parte della mia carriera nel in questa squadra, quindi molti dei momenti più significativi della mia carriera finora sono legati a questo gruppo di persone. Siamo cresciuti molto insieme e abbiamo ottenuto molte soddisfazioni. Questa sarà la mia ultima gara con il Mooney VR46 Racing Team: ho riflettuto molto prima di prendere questa decisione e valutato le nuove sfide che dovrò affrontare. Lascio un team fantastico che ha contribuito alla mia crescita e alla mia conoscenza degli aspetti tecnici e della complessità che caratterizzano questo tipo di sport. È il momento di intraprendere un nuovo percorso con entusiasmo, senza rinnegare ciò che è stato, ma con lo sguardo rivolto al futuro".

Alessio Salucci (Team Director)

"Ho visto crescere molto Luca, fin da bambino, poi dal punto di vista del motorsport ho avuto il piacere di vederlo diventare uno dei piloti più forti della MotoGP. Sono felice di aver condiviso con lui sei bellissime stagioni in questo progetto. Dalle prime soddisfazioni in Moto2, il secondo posto in Campionato nel 2020, poi l'esordio in MotoGP, la nascita del nostro Team nella classe Top e un 2023 dove è riuscito ad essere un vero protagonista. Luca è un professionista con pochi eguali, un tecnico, un vero appassionato prima di essere un pilota e poi un grande lavoratore. È un peccato lasciarlo andare, sarà un avversario davvero tosto in futuro, ma un'opportunità di questo tipo è troppo importante per non essere presa in considerazione e sinceramente gli auguro un grande in bocca al lupo".