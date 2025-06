Marc Vs. Alex: la sfida che non c'è. Bagnaia "alleato" di Junior?

Il nemico in casa? Beh, non esattamente! Quella tra Marc Marquez e suo fratello Alex non è una vera sfida per il titolo iridato: il Gran Premio d'Italia lo ha scritto a chiare lettere sul suo asfalto. Siamo sul piano della provocazione, naturalmente ma a pensare male, si sa... Nulla di sospetto naturalmente, ci mancherebbe altro. Solo che il duello non ha ragione di esistere o meglio ne ha una piuttosto evidente. Al netto del là del margine tecnico e di quello di talento, Marc può contare sulla scarsa, scarsissima propensione di Alex (di tre anni più giovane) di affondare i colpi piuttosto che di opporre resistenza, per... timore di fare danni. Lo si è visto appunto in Toscana. Marquez Jr. non ha certo tirato la staccata delle staccate, quando si è trattato di difendere la leadership del GP, di fatto facendosi ordinatamente da parte sulla sinistra (nel senso di marcia) nei pressi di una frenata - quella della San Donato - che in tutto il fine settimana e in tutte e tre le classi, ha visto un fiorire di manovre al limiti e di incroci di traiettoria da fare accapponare la pelle e sussultare sul divano, più ancora che sul sellino. D'altra parte il buon Alex ha perso ad ammetterlo a mezza voce anche nelle dichiarazioni a microfoni e taccuini: lui di rischiare tutto nel confronto ravvicinato con l'ingombrante fratello proprio non se la sente. C'è da capirlo? Solo in parte.