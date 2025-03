Marc Marquez riaccende il duello con Rossi: sfida a distanza per titoli e record

Non sono più avversari in pista, ma Marc Marquez e Valentino Rossi continuano il loro duello, anche se a distanza. La strepitosa partenza dello spagnolo in questo campionato della MotoGP, il suo primo in sella alla Ducati del team ufficiale, lascia intendere che potrebbe essere lui il nuovo campione del mondo alla fine della stagione. Sarebbe il suo primo trionfo dal 2019, ultimo anno in cui il 32enne di Cervera si è fregiato dell'alloro iridato. E con questo arriverebbe a quota 9 titoli, eguagliando proprio Rossi. Per anni si era pensato che Marquez avrebbe potuto battere il primato del "Dottore" (ma anche quello di Mike Hailwood e Carlo Ubbiali, entrambi fermi a a quota nove), puntando magari ai 13 di Angel Nieto o addirittura ai 15 del mito Giacomo Agostini. Invece, una infinita serie di infortuni, legata alla crisi tecnica della Honda, hanno ferma la corsa di Marc. Che adesso, però, sembra essere ripresa a tutto gas.