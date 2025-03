MotoGP, le pagelle dell'Argentina: Marquez da dieci e lode, a Bagnaia urge un ripasso

Morbidelli 7,5 - Il settimo posto della Sprint Race aveva lasciato un po' l'amaro in bocca, ma ha saputo rifarsi con un GP da ricordare. Ha chiuso davanti alla Ducati ufficiale di Bagnaia non lasciandogli mai margine per attaccarlo ed è tornato sul podio a quattro anni di distanza dall'ultima volta. Sembra davvero un pilota ritrovato.