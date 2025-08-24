Ginnastica, Mondiali ritmica: Sofia Raffaeli oro nel cerchio. Poi bronzo alla palla

Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. Nelle finali di specialità l'azzurra bissa il risultato di Sofia 2022. Alle spalle della ginnasta marchigiana, prima con il punteggio di 30.650, la bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e la tedesca Anastasia Simakova (29.400). Poi la Raffaeli è salita ancora sul podio conquistando la medaglia di bronzo alla palla. L'azzurra ha chiuso il suo esercizio terza, col punteggio di 28.750, dietro la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e l'americana Rin Keys, argento con 29.050. Per l'azzurra sono la seconda e terza medaglia dopo il bronzo nell'All Around.