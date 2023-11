Marc Marquez operato per sindrome compartimentale: "Pronto per il 2024!"

© Getty Images

"Nella seconda metà della stagione ho sofferto di sindrome compartimentale al mio braccio destro. Questa mattina abbiano risolto il problema grazie professor Ignacio Roger de Oña e della sua equipe, in modo da essere pronti per il 2024!" Over time di fine Mondiale per Marc Marquez che questa mattina ha annunciato sui suoi canali social ha di aver subito nella giornata di mercoledì 29 novembre un intervento chirurgico per risolvere il problema fisico che lo ha afflitto nel girone di ritorno di una campionato già tutto in salita per l'otto volte iridato, alle prese con la scarsa competitività della sua Honda. Il Cannibale intanto ha voltato pagina: fatta la conoscenza con la Ducati Gresini e con tutto il team fondato dal due volte campione del mondo della125 Fausto, Marquez punta adesso ad un 2024 di pieno riscatto ed è fin da ora un cliente in più per Francesco Bagnaia nella rincorsa al tris iridato.