Marc Marquez: "Bene, ma ci sono due o tre piloti molto vicini"

Le vacanze estive non hanno cambiato i valori della MotoGP e anche al Red Bull RIng il più veloce è stato fin dall'inizio Marc Marquez. "È stata una buona giornata, visto il miglior tempo in entrambe le sessioni, ma un po’ più complessa del solito. È vero che siamo al rientro dalla pausa estiva, ma le cose non sono andate in maniera così liscia. Ho avuto un approccio diverso al turno di Practice, restando un po’ più calmo e concentrandomi sulla guida con gomme usate, cercando di trovare la costanza di rendimento sul passo. Ci siamo riusciti, e dobbiamo cercare di far sì che questo avvenga anche domani perché ci sono due-tre piloti che sono molto vicini a noi come ritmo gara. Sicuramente dobbiamo continuare a lavorare in termini di guida sul secondo settore", ha commentato lo spagnolo della Ducati.