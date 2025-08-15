Marc Marquez: "Bene, ma ci sono due o tre piloti molto vicini"

© IPA
Soddisfatto Bagnaia: "Il miglior venerdì della stagione". Delusione in casa Aprilia
Le vacanze estive non hanno cambiato i valori della MotoGP e anche al Red Bull RIng il più veloce è stato fin dall'inizio Marc Marquez. "È stata una buona giornata, visto il miglior tempo in entrambe le sessioni, ma un po’ più complessa del solito. È vero che siamo al rientro dalla pausa estiva, ma le cose non sono andate in maniera così liscia. Ho avuto un approccio diverso al turno di Practice, restando un po’ più calmo e concentrandomi sulla guida con gomme usate, cercando di trovare la costanza di rendimento sul passo. Ci siamo riusciti, e dobbiamo cercare di far sì che questo avvenga anche domani perché ci sono due-tre piloti che sono molto vicini a noi come ritmo gara. Sicuramente dobbiamo continuare a lavorare in termini di guida sul secondo settore", ha commentato lo spagnolo della Ducati.
Segnali incoraggianti anche da Pecco Bagnaia: "È stata una giornata molto positiva, forse il miglior venerdì della stagione finora. Ho avuto un buon feeling sia con le gomme nuove che con quelle usate. Sono riuscito a essere costante e a provare diverse soluzioni che hanno funzionato bene. Soprattutto, sono riuscito a frenare davvero forte, sentendo bene il front-lock all’anteriore, una sensazione che mi era mancata finora. Il passo gara è molto buono, anche se nel secondo time attack non sono riuscito a tirare fuori il massimo. Al momento il mio obiettivo è lottare per il podio, ma vedremo: la gara è stata finora il punto più complicato della stagione. L’obiettivo è quindi fare una buona qualifica e partire davanti, perché qui mi sento davvero bene”.
Dopo la difficile trasferta di Brno, rivede un po' di luce Alex Marquez. “È stata una giornata positiva. Nella prima uscita venendo dalla Panigale abbiamo fatto un po’ di fatica, ma poi tutto liscio. Nel pomeriggio la prova con la gomma dura anteriore ci ha rallentato un po’, ma poi abbiamo ripreso il nostro passo. Un passo non eccezionale, ma abbiamo margine per lavorare e recuperare su Marc e Pecco che in questo momento hanno qualcosa in più”, le sue parole.
Giornata difficile per il team ufficiale di Aprilia, con Bezzecchi e Martin che saranno costretti al Q1. “Questa mattina abbiamo iniziato molto bene, mentre nel pomeriggio abbiamo sofferto un po’ di più. Ho commesso qualche piccolo errore e fatto anche un paio di lunghi di troppo, ma non è stato l'unico problema: il feeling non era il massimo. Dobbiamo semplicemente analizzare bene cosa sia successo, studiare bene i dati e cercare sabato di rimediare la situazione. C’è ancora la Q1, cercheremo di sfruttarla a nostro favore”, ha detto l'italiano.
Pensiero simile per Martin: "Mi serve tempo per adattarmi, sicuramente la caduta non ha aiutato, perché al rientro in pista avevo perso molta fiducia e facevo fatica a frenare forte. Giro dopo giro la situazione è migliorata, ma ho ancora bisogno di tempo per capire bene la moto. Sento che il mio potenziale e quello della moto siano più alti, ma dobbiamo ancora mettere insieme tutti i pezzi. Spero che sabato, insieme al team, riusciremo a trovare qualcosa per fare un ulteriore step".
