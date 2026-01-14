Look aggressivo giallonero per la Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio

"Per noi è la quinta stagione in MotoGP. Nella nostra storia siamo sempre stati molto competitivi: l'anno scorso siamo arrivati terzi nella classifica Team, l'obiettivo per il 2026 è migliorare ancora. Abbiamo fatto tanti podi ma la vittoria ha sempre un sapore speciale. Abbiamo bisogno di lavorare insieme con team e piloti per migliorarci ovunque. Abbiamo avuto tanti alti e bassi in passato: l'obiettivo è essere competitivi sempre e dappertutto. Si può fare meglio insomma. Dal punto di vista tecnico quest'anno cambierà poco perché si tratta di una stagione di transizione e tutte le squadre sono già concentrate sulle moto del 2027 con un nuovo regolamento. L'anno socrso alcuni piloti hano deluso, come Pecco e Martin, io mi apstto che i nostri piloti facciano un passo avanti e pii vediamo. A livello grafico, per il terzo anno abbiamo puntato ancora una volta sul giallo che fa parte della mia storia ed è il nostro marchio di fabbrica. Poi abbiamo aggiunto il bianco ma quest'anno abbiamo pensato a qualcosa di diverso e di aggressivo. Io sempre molto coinvolto nel design, mi piace lavorare con Aldo Drudi e cercare di capire insieme cosa ci può piacere. Abbiamo sempre puntato ad elevare la nostra identità per essere riconoscibili: quest'anno ancora di più. Devo dire che i più felici sono i meccanici, che l'anno scorso con il bianco avevano più lavoro da fare. Il bianco è più elegante ma il nero è molto più racing. Con il nero non sbagli mai! Per quanto mi riguarda quest'anno correrò nel GT World Challenge invece che nel WEC come negli ultimi anni. Ho deciso di cambiare perché il Challenge si corre in Europa, mente il WEC prevede molte trasferte overseas e mi toglie parecchio tempo che voglio invece dedicare alla mia famiglia. È stata una scelta di campo, ma il Challenge è comunque molto divertente."