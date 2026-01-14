Look aggressivo giallonero per la Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio

Il team clienti della Casa bolognese svela il look 2026 nel vernissage romanodi Stefano Gatti
Dalla Capitale al mondo: presentato nella meravigliosa cornice di Villa Miani a Roma il Pertamina Enduro VR46 Racing Team che nel Mondiale al via il primo giorno di marzo in Thailandia schiera i confermati Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, rispettivamente sesto e settimo nella classifica finale piloti della scorsa stagione. Tanto giallo con tocchi di nero (al posto del bianco del recente passato) e di rosso nel nuovo look delle Desmosedici del team di Valentino Rossi, per il secondo anno consecutivo sarà Ducati Factory Supported Team. Al di là degli aspetti "cosmetici" (largamente predominanti nel lancio romano) l'obiettivo dei due piloti - entrambi originari proprio di Roma) e del management del team è quello di raggiungere la costanza di rendimento mancata nel 2025 e di salire sul gradino del podio per provare a migliorare il terzo posto della scorsa stagione nella classifica riservata alle squadre. All'evento (trasmesso in tutto il mondo tramite TV e web) hanno preso parte più di duecento ospiti, una cinquantina di giornalisti accreditati.
Per il terzo anno consecutivo, la squadra di Tavullia sarà accompagnata dal colosso indonesiano PT Pertamina Lubricants, che, attraverso il brand di proprietà di Pertamina Enduro, proseguirà la collaborazione per confermare performance e avanguardia. Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli hanno tolto i veli alle loro Ducati, dando il via all’era Black and Light. Si tratta di un ritorno al passato per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che torna ai colori caratteristici: il nero domina la scena insieme al giallo fluo, marchio di fabbrica di VR46. Ad accompagnare il design pensato da Aldo Drudi e Drudi Performance, saranno presenti anche quest’anno il sole e la luna, simboli di Valentino Rossi che nel 2026 risaltano con l’oro brillante sui lati della moto. Sul cupolino, torna l’iconico 46, che fa da sfondo ai numeri dei piloti: il 49 per "Diggia", il 21 per "Morbido". Trasmesso in tutto il mondo tramite TV e web, l'evento ha accolto più di duecento ospiti e una cinquantina di giornalisti accreditati.
Continuità sarà la parola chiave per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team: Di Giannantonio è alla sua terza stagione consecutiva con la squadra, mentre per Morbidelli o sarà il secondo anno con la formazione di Tavullia. Il team di Tavullia ha anche colto ll’occasione per mostrare gratitudine per la fiducia accordata da tutti i partners che lavorano per questo progetto, quelli che sono insieme a noi da anni e quelli che entrano nella famiglia come Lino Sonego, Tsunami Nutrition e Vmoto.
FABIO DI GIANNANTONIO
“Questo è il terzo anno con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e sono molto orgoglioso di farne parte. Sarà una stagione importante perché per la prima volta in carriera avrò lo stesso gruppo di lavoro e avremo tanta continuità. Questo si sposa bene con i nuovi colori: abbiamo sempre avuto una moto bellissima, ma quest’anno il giallo con il ritorno del nero incarna davvero lo spirito VR46. È molto racing, brillante… Mi piace! L’anno scorso abbiamo finito la stagione in crescendo, quindi l’obiettivo di questo 2026 è di ripartire da dove abbiamo finito e costruire una stagione solida. Presentare la moto a Roma, nella mia città, è stato molto speciale. Questo mi rende molto orgoglioso, venire nella Capitale d’Italia è stato importante anche per il team, che è italiano, appunto. È stato un mix di cose positive e belle per me.”
FRANCO MORBIDELLI
“Sono molto contento ed eccitato di cominciare questa seconda stagione con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team! Nel 2026 ci saranno gare e piste diverse, la squadra ed io avremo già un anno alle spalle, ci conosciamo di più. Sicuramente questo ci aiuterà durante i weekend di gara e sono molto fiducioso per la stagione che sta per cominciare. La nuova moto è molto bella, mi piace tanto. È decisamente più aggressiva e spero ancora più veloce! Il giallo è un colore che amo, messo insieme al nero è un mix di colori racing ed è ciò che vogliamo fare: correre nella maniera più energetica possibile! C’è stato molto fermento per questa presentazione a Roma, tutti erano contenti ed è stato bello farla in un posto così importante per me: è la città in cui sono nato e ci ho vissuto nei primi dieci anni della mia vita. Ho parte della mia famiglia e tanti amici qui a Roma. E poi è la città più bella del mondo! Un posto magico nel quale presentare la moto e il team.”
VALENTINO ROSSI (TEAM OWNER)
"Per noi è la quinta stagione in MotoGP. Nella nostra storia siamo sempre stati molto competitivi: l'anno scorso siamo arrivati terzi nella classifica Team, l'obiettivo per il 2026 è migliorare ancora. Abbiamo fatto tanti podi ma la vittoria ha sempre un sapore speciale. Abbiamo bisogno di lavorare insieme con team e piloti per migliorarci ovunque. Abbiamo avuto tanti alti e bassi in passato: l'obiettivo è essere competitivi sempre e dappertutto. Si può fare meglio insomma. Dal punto di vista tecnico quest'anno cambierà poco perché si tratta di una stagione di transizione e tutte le squadre sono già concentrate sulle moto del 2027 con un nuovo regolamento. L'anno socrso alcuni piloti hano deluso, come Pecco e Martin, io mi apstto che i nostri piloti facciano un passo avanti e pii vediamo. A livello grafico, per il terzo anno abbiamo puntato ancora una volta sul giallo che fa parte della mia storia ed è il nostro marchio di fabbrica. Poi abbiamo aggiunto il bianco ma quest'anno abbiamo pensato a qualcosa di diverso e di aggressivo. Io sempre molto coinvolto nel design, mi piace lavorare con Aldo Drudi e cercare di capire insieme cosa ci può piacere. Abbiamo sempre puntato ad elevare la nostra identità per essere riconoscibili: quest'anno ancora di più. Devo dire che i più felici sono i meccanici, che l'anno scorso con il bianco avevano più lavoro da fare. Il bianco è più elegante ma il nero è molto più racing. Con il nero non sbagli mai! Per quanto mi riguarda quest'anno correrò nel GT World Challenge invece che nel WEC come negli ultimi anni. Ho deciso di cambiare perché il Challenge si corre in Europa, mente il WEC prevede molte trasferte overseas e mi toglie parecchio tempo che voglio invece dedicare alla mia famiglia. È stata una scelta di campo, ma il Challenge è comunque molto divertente."
ALESSIO SALUCCI (TEAM DIRECTOR)
“L’obiettivo è quello di lottare per le prime posizioni con entrambi i piloti in ogni weekend. Il livello del campionato è veramente alto, ma noi abbiamo un pacchetto tecnico fornito da Ducati molto importante. Inoltre, abbiamo due piloti fantastici che quest’anno esprimeranno al massimo il loro potenziale. Per questa stagione, con la livrea siamo tornati alle origini: nel 2023 avevamo deciso di staccare dai nostri colori e avevamo puntato sull’eleganza con il bianco. La VR46 è storicamente nera e gialla, a Vale e me piaceva tornare ai nostri colori e così abbiamo fatto. Questa moto è davvero molto riconoscibile, con questo nero e giallo che sono proprio caratteristici del team. Ogni inizio di stagione è il momento di ringraziare a Pertamina Lubricants, Ducati e tutti i nostri partners per il supporto che ci danno e per rendere possibile questo progetto. Speriamo che sia loro, sia tutti i fans che abbiamo in tutto il mondo si divertano ogni weekend con noi.”
PABLO NIETO (TEAM MANAGER)
“Sappiamo che questa stagione sarà molto tosta, perché tutti i piloti e i marchi del campionato saranno veloci e competitivi. Ma noi siamo molto fiduciosi per questa stagione e dovremo essere molto concentrati per provare ad essere forti già dalle prime gare. Penso che potremo fare una grande stagione lavorando insieme a Ducati, dato che per il secondo anno consecutivo siamo Ducati Factory Supported Team. Per noi è molto importante, ci sarà più pressione, ma ci spingerà di più per essere competitivi sin da subito. Dovremo curare ogni dettaglio per poter essere al top nelle gare di inizio anno, questo farà la differenza durante la stagione.”
GIANLUCA FALCIONI (VR46 AGENCY CEO)
“Questo è il nostro terzo anno con Pertamina e siamo molto orgogliosi di questa collaborazione. Fin dall’inizio, Pertamina Enduro si è sentita più come un partner che come uno sponsor, ed è stata finora un’esperienza molto positiva. Hanno davvero voluto capire di cosa abbiamo bisogno nelle corse e la comunicazione è sempre stata aperta e onesta. In questi due anni siamo cresciuti insieme e si ha davvero la sensazione di lavorare come un’unica squadra. L’obiettivo era sviluppare un olio Pertamina Enduro in grado di soddisfare le esigenze delle competizioni internazionali di alto livello. Abbiamo lavorato a stretto contatto, testandolo e perfezionandolo passo dopo passo, sia in laboratorio sia in pista, per assicurarci che garantisse prestazioni, protezione e costanza in condizioni di gara. L’utilizzo di Pertamina Enduro nella pratica quotidiana è stato molto positivo. Abbiamo riempito le nostre moto con questo olio e abbiamo visto fin da subito che offre prestazioni di livello molto elevato. È affidabile, costante e ci dà la fiducia necessaria per spingere la moto al limite, che è esattamente ciò di cui si ha bisogno nelle corse.”
SIGIT PRANOWO (PRESIDENTE DIRETTORE PERTAMINA LUBRICANTS)
“La collaborazione tra Pertamina Enduro e il VR46 Racing Team continua a crescere, trasformandosi in una partnership sempre più solida e significativa. Condividiamo gli stessi valori: performance, innovazione e ambizione globale. Con l’ingresso nella stagione 2026, che segna una nuova fase per la MotoGP con nuovi regolamenti e tecnologie, Pertamina Lubricants conferma il proprio impegno a sostegno del team. Attraverso questa partnership, puntiamo non solo a far parte dell’evoluzione della MotoGP, ma anche a contribuire a plasmarne il futuro, portando con orgoglio l’eccellenza tecnologica dell’Indonesia sulla scena globale.”