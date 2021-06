Libere Olanda, Viñales: "Abbiamo lavorato bene e sono soddisfatto". Oliveira: "Tutto secondo i piani"

MOTOGP OLANDA

Lo spagnolo volta pagina dopo il weekend nero in Germania, il GP ad Assen può essere la chance per il ritorno sul podio

Prima giornata di libere più che positiva per Maverick Viñales, che grazie alle buone prestazioni ad Assen volta pagina mettendosi alle spalle il weekend nero del GP di Germania. Lo spagnolo, primo in combinata, si è detto soddisfatto di quanto fatto in Olanda: "Sono soddisfatto, soprattutto perché abbiamo lavorato bene e ho sfruttato quello che ho dentro. Stamattina molto bene, di pomeriggio ho fatto il passo che volevo e sono contento".

"Rispetto al Sachsenring qui ho più grip e posso sfruttare la moto. Oggi non ho provato setting come Quartararo, domani vedremo anche perché non vorrei muovere di un millimetro la moto perché mi trovo bene" le parole dello spagnolo.

Secondo tempo in combinata per la Honda di Pol Espargarò: "Mi sono sentito bene, in FP2 volevo provare diversi set up ma con la pioggia non è stato possibile. Il nuovo telaio è frutto di un lavoro fatto tanto tempo fa, la Honda ha lavorato con Bradl e solo ora abbiamo capito ci potesse servire. Bisogna girarci per entrare in confidenza. Stamattina sono andato forte, mi sono divertito e mi sentivo felice in moto. L'importante è domani, vogliamo il tempo buono anche in qualifica per partire avanti e fare bene anche in gara. Quando parti dietro è difficile sorpassare, soprattutto quando ti trovi davanti tante Ducati".

Prosegue il suo ottimo momento di forma anche Miguel Oliveira, secondo in FP2 e terzo in combinata: "Siamo usciti consapevoli che avrebbe piovuto, abbiamo seguito il nostro piano per le gomme per capire quale feeling era migliore per la gara e modificato la moto per renderla più agile. Il lavoro ha pagato subito, mi sono trovato bene e ho delle buone sensazioni. Dopo la FP1 pensavo sarebbe stato un weekend complicato, ma abbiamo analizzato i dati e capito che strada prendere. È presto per parlare, ma mi sento bene e la moto sta migliorando".