Libere Misano, Bagnaia: "Qui andiamo bene, sono carico e motivato"

MOTOGP SAN MARINO

Il pilota piemontese si è detto mentalmente carico dopo il successo ad Aragon e a Misano andrà a caccia del bis

Francesco Bagnaia vuole il bis e a Misano farà di tutto per centrarlo. Dopo il successo ottenuto ad Aragon, il primo in carriera in MotoGP, il pilota Ducati è carico per il fine settimana riminese iniziato col terzo tempo in combinata nelle libere: "Sappiamo già che la moto qui funziona bene, sul bagnato siamo tra le prime tre e sappiamo di essere messi bene. Sarebbe stato meglio lavorare sull'asciutto, dovevamo provare dei setting perché siamo indietro rispetto agli altri". Misano accoglie la MotoGP Getty Images

"Di mattina la pista era sporca e non siamo andati benissimo, abbiamo girato forte e Vinales è andato ancora meglio. Lavorando e girando in FP2 ho preso feeling, ma non mi aspettavo questo grip. Mentalmente sono carico grazie alla vittoria della scorsa settimana, è il GP di casa e sono molto motivato- ha spiegato Pecco-. Qui c'è tutta la famiglia, anche mia mamma e mio fratello sono in tribuna e devo capire dove sono messi in modo tale da avere dei consigli se mi vedono sbagliare qualcosa".