Libere GP San Marino, Bastianini: "Siamo veloci, voglio divertirmi". Bagnaia: "Ho sbagliato, penalità giusta"

MOTOGP SAN MARINO

Il venerdì di libere si chiude con un poker Ducati davanti a Quartararo, con Bastianini e Bagnaia soddisfatti del lavoro portato a Misano

La prima giornata di prove libere a Misano in vista del GP di San Marino, quattordicesima tappa stagionale della MotoGP, lascia soddisfatto Enea Bastianini, che da pochi giorni ha firmato per il 2023 col team Ducati factory. Per il romagnolo, che ha chiuso in testa alla combinata, un risultato che lo lascia contento: "Per essere venerdì ed essere davanti è un grande risultato per me. Sto migliorando in una fase critica, con Pecco ci siamo aiutati. Avere un riferimento davanti come lui è importante, ma siamo comunque stati molto veloci".

"Forse la battaglia con Martìn mi aveva fatto perdere la concentrazione, ma c'erano anche tante aspettative e ho provato a fare dei cambi alla moto che mi hanno fatto perdere confidenza. Ho deciso di concentrarmi per bene su questa seconda parte della stagione e sulla guida, voglio divertirmi e penso che ora filerà tutto liscio" ha commentato Bastianini.

Secondo tempo per la Ducati di Francesco Bagnaia, che sarà penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per aver ostacolato, in FP1 Alex Marquez e lo stesso Bastianini: "La penalità ci sta, mi sono sbagliato perché ho contato male e pensavo di aver preso la bandiera. Ho chiesto scusa, è solo colpa mia anche se non penso di aver rovinato così tanto il giro ad altri, ma le regole sono regole".

Sul lavoro della giornata ha invece spiegato: "Oggi pomeriggio sono partito bene con la hard davanti, ma da qualche gara non ho un buon feeling con l'anteriore e sono anche caduto quando ho provato a spingere. Dopo la caduta mi sono trovato bene, il time attack è andato nonostante la gomma non proprio reattiva. Nonostante le difficoltà siamo rimasti avanti. Ora bisogna lavorare sereni e prendere ciò che viene, vediamo perché stiamo lavorando bene. L'obiettivo è prendere la prima fila, in modo tale da partire al massimo dalla seconda.

Terzo tempo per l'australiano Jack Miller: "Questa mattina non ero del tutto soddisfatto perché non mi trovavo bene in moto e ci ho lavorato per capire cosa non andava. Abbiamo migliorato i settaggi e trovato un pacchetto migliore, abbiamo capito che direzione prendere e penso sia una giornata positiva. Bene essere tra i primi 10, perché le condizioni non sono state ottime. La moto va bene, sono stato soddisfatto di alcune soluzioni trovate e vedremo come riusciremo a metterla in gara. Le prestazioni sono costanti, cerco più fiducia in sella".

Quinto tempo per Fabio Quartararo dopo il miglior tempo registrato al mattino: "Fino a 10 minuti dalla fine della FP2 stavamo andando bene e in una buona posizione, poi con la soft abbiamo avuto qualche problema che non mi ha permesso di fare il giro. Sappiamo come risolvere, domani sarà di certo una bella giornata per noi. Domenica devo buttarmi per provare a vincere, perché cercare di prendere meno rischi è pericoloso perché siamo ancora lontani dalla fine della stagione. Se vedo la possibilità, vado".