Libere GP Aragon, Marquez: "Devo conservare le forze per la gara"

MOTOGP ARAGON

Lo spagnolo torna in sella dopo la quarta operazione al braccio destro

© ipp La giornata di prove libere del GP di Aragon è stata l'occasione per vedere il ritorno in pista, in una sessione ufficiale, di Marc Marquez. Il pilota spagnolo del team Honda, dopo i test di Misano, ha provato nuove sensazioni in moto: "Non mi sentivo a mio agio in moto al mattino, mentre mi sono trovato meglio nel pomeriggio fin dall'inizio. La mia postura durante la guida era migliore. Questa è la nota positiva di oggi. Ma abbiamo ancora molto lavoro da fare sulla moto perché è chiaro che abbiamo ancora qualche punto debole".

"A parte questo, sono contento. Ora non vedo l'ora che arrivi domani. Ho visto oggi che le mattine sono più difficili dei pomeriggi per qualche motivo. Ci vuole più tempo al mattino per riscaldare tutto nel corpo. Ho fatto solo corse brevi, ma sono contento dei risultati. Non farò long run domani, devo conservare le forze per la gara" ha spiegato.

Nel pomeriggio anche qualche rischio: "Sospettavo che la tensione qui al Gran Premio sarebbe stata maggiore rispetto al mio test di Misano, dove guidavo quasi sempre da solo. Con le gomme fresche spingi in una sessione di prove ufficiali del GP e io sono scivolato all'arrivo. Ho perso il controllo della ruota posteriore e poi ho preso la bici in modo strano. Dopo di che ho sentito qualcosa sulla spalla... Ma è normale. Perché i muscoli non sono ancora abbastanza forti per assorbire movimenti così bruschi”.