Libere GP Algarve, Quartararo: "Se non avessi fatto bene mi venivano a cercare a casa"

MOTOGP ALGARVE

Il francese scherza al termine della doppia sessione di libere nel bis di Portimao

Dopo tanta festa è ora di tornare a fare sul serio. Nelle prime due sessioni di libere del GP dell'Algarve di Portimao Fabio Quartararo dimostra di avere smaltito alla grande i festeggiamenti per il primo titolo mondiale: "Con tutto quello che ho festeggiato dopo il titolo, oggi dovevo per forza fare un buon risultato. Altrimenti la squadra mi sarebbe venuta a cercare a casa". La MotoGP fa bis a Portimao









































































































"Siamo andati veramente bene oggi, c'è stato vento nel pomeriggio e ho faticato ad adattarmi. Sono molto contento perché nelle ultime gare ho avuto tanto stress e non sono riuscito a sfruttare al meglio i circuiti e non mi sono potuto divertire" ha spiegato El Diablo.

Giornata di studio invece per Maverick Vinales e la sua Aprilia: "Stamattina mi sono solo concentrato sul guidare la moto ed abituarmi al tracciato, quindi non ho toccato molto la moto, giusto qualche particolare. Oggi pomeriggio ho provato una moto più rigida, il che ci ha dato ottime informazioni per il futuro, ma in ogni caso è stato un pomeriggio complicato. C’era molto vento e la moto si scuoteva tanto, quindi non ho potuto dare il massimo. In ogni caso ho provato le gomme, ho continuato a lavorare duramente con la squadra e penso che il bilancio della giornata sia in ogni caso positivo. Abbiamo trovato alcune cose buone per il futuro, anche se oggi onestamente mi sarei aspettato di essere più veloce. Solo che le condizioni non erano granché ed ho preferito non rischiare troppo. Guardo sempre i dati del mio compagno di box, mi serve per capire come guidano gli altri questa moto, come aprono il gas o anche come frenano. Ma come a Misano, ho provato a lavorare a modo mio, senza concentrarmi troppo su quello che fa Aleix. Ho il mio stile cerco di adattare la moto a questo. Di base vedo che facciamo enormi passi in avanti ogni volta che scendiamo in pista, da un giorno all’altro. Sono certo che proseguendo su questa strada arriveremo al top".