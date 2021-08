Libere Austria, Bagnaia: "Giornata positiva, siamo veloci". Rossi: "Manca poco per il Q2"

MOTOGP AUSTRIA

I due piloti italiani si ritengono soddisfatti del lavoro svolto in Austria nelle prove libere per il bis del Red Bull Ring

È un Francesco Bagnaia soddisfatto quello che al termine del venerdì di prove libere analizza col sorriso il lavoro svolto in sella alla sua Desmosedici al Red Bull Ring di Spielberg: "Sono state due sessioni positive, stamattina eravamo velocissimi con le gomme usate e ho fatto il miglior tempo alla seconda uscita. Senza fare il time attack sono nei 10, siamo messi bene sul ritmo gara". MotoGP, ancora in pista a Spielberg Getty Images

"In FP2 col bagnato ero molto veloce con le doppie soft che non mi piacciono, poi quando la pista si è asciugata non ho usato altre gomme perché non aveva senso togliercele per domani e ho deciso di non girare più" ha spiegato il torinese. Per Pecco è una prova positiva dopo il disastro del restart del GP di Stiria: "L’importante era capire con tanto bagnato a che punto eravamo, siamo più che soddisfatti perché ho tolto due-tre decimi di passo rispetto allo scorso weekend”.

Soddisfazione anche per Valentino Rossi, nonostante il 14° posto nella classifica combinata dei tempi: "Stamattina è andata abbastanza bene perché sono stato più veloce rispetto alla scorsa settimana. Le condizioni della pista erano ottime, abbiamo lavorato in ottica gara e ci siamo trovati bene. Nel pomeriggio h piovuto ed era una pista strana perché era comunque molto calda, fin quando è tutto bagnato andiamo bene ma appena va sull’umido-asciutto la moto diventa difficile da guidare. Ancora una volta spero che domenica ci sia o solo asciutto o tutto bagnato".

L'obiettivo dell'accesso diretto al Q2 non sembra essere lontano per il "Dottore": "Siamo più veloci e più vicini, manca ancora qualche decimo perché i primi 10 sono tutti attaccati a parte Zarco. Ci manca qualcosa, ma non siamo lontani e domani mattina ci proveremo".