Libere 1 Valencia: Miller al comando, in ombra Ducati e Aprilia ufficiali

Jack Miller firma la best performance delle Prove Libere 1 di Valencia, completando in un minuto, 30 secondi e 382 millesimi il giro del "Ricardo Tormo" di Cheste. Alle sue spalle con un ritardo 323 millesimi il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) che nelle battute finali di un turno largamente interlocutorio soffia per due soli millesimi il secondo tempo al test rider Honda Aleix Espargaró. Raul Fernandez (vincitore a sorpresa del GP d'Australia) con l'altra Aprilia Trackhouse e Franco Morbidelli con la migliore delle Ducati (quella VR46) chiudono in quest'ordine la top five, rispettivamente a 418 e 478 millesimi dal leader. Sesto tempo per Alex Marquez (+0.502) davanti ai connazionali Joan Mir (Honda HRC) e Pedro Acosta (KTM Red Bull). Fabio Di Giannantonio con la seconda Ducati VR46 e il collaudatore Yamaha Augusto Fernandez con la M1 V4 laboratorio occupano le ultime due caselle della top ten. Undicesimo tempo per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), scivolato nella fase centrale del turno.