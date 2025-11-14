Libere 1 Valencia: Miller al comando, in ombra Ducati e Aprilia ufficiali

© Getty Images
© Getty Images
È del pilota australiano di Yamaha Pramac il miglior tempo nel primo turno di prove libere dell'ultima tappa del Mondialedi Stefano Gatti
© Getty Images
© Getty Images
Jack Miller firma la best performance delle Prove Libere 1 di Valencia, completando in un minuto, 30 secondi e 382 millesimi il giro del "Ricardo Tormo" di Cheste. Alle sue spalle con un ritardo 323 millesimi il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) che nelle battute finali di un turno largamente interlocutorio soffia per due soli millesimi il secondo tempo al test rider Honda Aleix Espargaró. Raul Fernandez (vincitore a sorpresa del GP d'Australia) con l'altra Aprilia Trackhouse e Franco Morbidelli con la migliore delle Ducati (quella VR46) chiudono in quest'ordine la top five, rispettivamente a 418 e 478 millesimi dal leader. Sesto tempo per Alex Marquez (+0.502) davanti ai connazionali Joan Mir (Honda HRC) e Pedro Acosta (KTM Red Bull). Fabio Di Giannantonio con la seconda Ducati VR46 e il collaudatore Yamaha Augusto Fernandez con la M1 V4 laboratorio occupano le ultime due caselle della top ten. Undicesimo tempo per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), scivolato nella fase centrale del turno.
© Getty Images
Non va oltre il diciottesimo tempo Marco Bezzecchi con la Aprilia factory. Il ritardo del romagnolo da Miller sfiora il secondo pieno (982 millesimi). Ventiquattresimo tempo per il suo compagno di squadra Jorge Martin (+1.541). Fa appena meglio Francesco Bagnaia che chiude ventunesimo ad un secondo e 146 millesimi dalla vetta della classifica dei tempi. Ventitreesimo tempo per il suo compagno di squadra Nicolò Bulega (+1.384), seguito in classifica dal solo Martin.