Libere 1 Sachsenring: Miller e Ducati davanti a tutti; Quartararo in agguato, 4. Zarco

PROVE LIBERE 1

È del pilota australiano il miglior tempo nel turno di prove che apre il weekend del decimo appuntamento del Mondiale.

Jack Miller e Francesco Bagnaia mettono le Ducati factory in cima alla classifica del primo turno di prove del GP di Germania: il pilota australiano precede quello italiano di quindici millesimi, mentre il leader del Mondiale Fabio Quartararo è terzo a 78 millesimi. Quarto tempo per la Ducati Pramac di Johan Zarco (+0.176). Alle spalle del francese la migliore delle Honda: quella LCR di Takaaki Nakagami, seguito da Aleix Espargarò e da due piloti italiani: Luca Marini e Andrea Dovizioso. © Getty Images

Scatta con il rosso il weekend del Gran Premio che chiude la prima metà del Mondiale: il miglior tempo lo mette a segno un Jack Miller rigenerato e rasserenato dalla firma sul contratto da pilota ufficiale KTM. Jack precede di un soffio (15 millesimi) il proprio compagno di squadra Bagnaia. E se l'australiano può affrontare con leggerezza la seconda parte della stagione, Pecco è molto più sotto pressione, chiamato com'è ad una prova di riscatto e di rimonta dopo lo sfortunato GP della Catalogna. Non sarà facile iniziare la rimonta su Quartararo, perché il campione in carica è in un ottimo stato di forma e lo dimostra con il terzo tempo in scia alle due Rosse.

© Getty Images

Inizia con il piede giusto anche il weekend di Zarco (terzo a Barcellona), ancora alla caccia della sua prima vittoria nella premier class. Il suo compagno di squadra Jorge Martin è nono davanti ad Alex Marquez che chiude la top ten. La migliore delle Honda però non è quella del fratellino di Marc ma quella del suo compagno di squadra(LCR) Takaaki Nakagami, che si è completamente ripreso dall'incidente da lui stesso innescato al via dell'ultimo GP ed ha chiuso il turno con un ottimo quinto tempo davanti all'Aprilia di Aleix Espargarò. Settimo ed ottavo tempo per Luca Marini e per Andrea Dovizioso che - dopo una caduta nelle battute iniziali delle prove - trova lo spunto per entrare nella top ten. Dalla quale rimangono invece esclusi Maverick Vinales (undicesimo a 293 millesimi) e Pol Espargarò, dodicesimo a 343 millesimi e protagonista di una caduta senza conseguenze. Avvio piuttosto incolore per Enea Bastianini, solo sedicesimo (+0.578) davanti al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, mentre Marco Bezzecchi (Ducati VR46) è solo ventesimo. Un po' meglio rispetto alle ultime uscite Franco Morbidelli che chiude quatttordicesimo a 460 millesimi dalla vetta.