Sinner, che festa a Cincinnati: party a sorpresa per i suoi 24 anni

Jannik Sinner ha compiuto 24 anni il 16 agosto, festeggiati sia in campo con la vittoria su Atmane e la conseguente finale a Cincinnati, sia fuori grazie a una sorpresa dello staff del torneo: gli organizzatori hanno allestito addobbi e candeline per Jannik, con una piccola torta e un momento di svago e festeggiamenti. Una sorpresa condivisa sui social sia dall'account ufficiale del Masters 1000 di Cincinnati, sia dallo stesso Sinner.