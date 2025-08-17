Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Tennis
AUGURI CAMPIONE

Sinner, che festa a Cincinnati: party a sorpresa per i suoi 24 anni

L'organizzazione del torneo ha preparato una festa a Jannik che ieri ha compiuto 24 anni: candeline e addobbi con alcuni membri dello staff

17 Ago 2025 - 15:01

Jannik Sinner ha compiuto 24 anni il 16 agosto, festeggiati sia in campo con la vittoria su Atmane e la conseguente finale a Cincinnati, sia fuori grazie a una sorpresa dello staff del torneo: gli organizzatori hanno allestito addobbi e candeline per Jannik, con una piccola torta e un momento di svago e festeggiamenti. Una sorpresa condivisa sui social sia dall'account ufficiale del Masters 1000 di Cincinnati, sia dallo stesso Sinner.

