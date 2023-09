MOTOGP

Il team guidato da Lucio Cecchinello ha ufficializzato l'accordo con il pilota giapponese: "Orgoglioso di continuare insieme"

© Getty Images Takaaki Nakagami continuerà la propria avventura in MotoGp anche nel 2024. Il 31enne giapponese vestirà ancora per un anno i colori del LCR Honda Idemitsu che ha annunciato il rinnovo alla vigilia del Gran Premio d'India, in programma al Buddh International Circuit il prossimo 24 settembre.

Vedi anche Motogp MotoGP San Marino: trionfo Martìn, Bagnaia stringe i denti ed è terzo Alla sesta stagione nel massimo campionato, il nativo di Chiba ha dimostrato l'esperienza e la solidità richiesta dal team di Lucio Cecchinello proseguendo così un sodalizio che gli ha consentito di sfiorare il podio nel Gran Premio di Spagna 2021.

"Sono orgoglioso di poter contare su Nakagami per un altro anno. È un pilota veloce e può ottenere buoni risultati - ha spiegato Cecchinello -. Insieme ad HRC crediamo che occorra continuare a spingere insieme. È uno dei ragazzi con più esperienza, su questa moto. Daremo il massimo per lottare per le posizioni a cui puntiamo".

Soddisfazione anche per Nakagami che si prepara ad affrontare un finale di stagione da protagonista: "LCR fa parte della mia famiglia. Sono entusiasta di poter essere con loro per un'altra stagione. Voglio ringraziare anche HRC per l'opportunità. Siamo in sintonia. Lavoreremo sodo, ancora più di prima, per essere pronti per il futuro".