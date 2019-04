Lamborghini sbarca in MotoGP: è sponsor di Pramac

10/04/2019

Lamborghini sbarca in MotoGP e lo fa con Pramac. Dopo la livrea disegnata da Mitja Borkert, direttore del Centro Stile Lamborghini, la casa di Sant'Agata Bolognese ha deciso di diventare title sponsor per il GP di Austin. Per la terza tappa del campionato sulle carene della Ducati Desmosedici GP di Jack Miller e Francesco Bragnaia sarà presente il logo di Lamborghini. I due piloti ed il management del team proveranno anche l’ebrezza della potenza sprigionata dai motori Lamborghini che metterà a disposizione due Huracán (destinate a Jack e Pecco) e tre Urus (per i vertici del team) – personalizzate Pramac Racing – per gli spostamenti durante il week end di gara.



Paolo Campinoti, Team Principal Pramac Racing, ha commentato così la nuova partnership: "Correre un Gran Premio così importante come quello degli Stati Uniti, con il logo di Lamborghini vicino a quello di Pramac sulle nostre carene, è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo orgogliosi di avere Automobili Lamborghini come title sponsor del Gran Prix of the Americas e questo sottolinea che il rapporto che unisce Lamborghini a Pramac va oltre il sentimento di profonda amicizia che mi lega a Stefano Domenicali".



Soddisfazione anche per Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini: "Quale migliore occasione del GP di Austin per confermare l’ importante collaborazione tra Automobili Lamborghini e Pramac Racing. Una collaborazione che ha come obiettivo principale quello di fare sistema tra eccellenze del made in Italy. Gli Stati Uniti sono il luogo ideale per sviluppare, consolidare e comunicare il concetto di grande manifattura italiana. La sinergia con Pramac va in questa direzione".