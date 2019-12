L'allarme di Stoner: "Affaticamento cronico, non riesco a guidare"

Casey Stoner non sta bene. È stato lo stesso australiano a rivelare di soffrire di una sindrome di affaticamento cronico. Le condizioni di salute del 34enne preoccupano: "Non vado più sui kart da un anno. Non ho più l’energia per farlo. Se provo a girare per un giorno sono costretto a rimanere a letto per una settimana. Non ho fatto molte cose che riescano a divertirmi ultimamente, e questo è un po’ frustrante. Da una decina di mesi non riesco neppure a fare tiro con l’arco".