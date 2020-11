La Moto2 cambia padrone: Lowes cade, Bastianini in testa al Mondiale ma Valencia è di Bezzecchi

GP EUROPA VALENCIA MOTO2

STEFANO GATTI

Marco Bezzecchi domina il Gran Premio d'Europa della Moto2 ma alle spalle del pilota del Team VR46 la corsa al titolo si riapre a causa della caduta di Sam Lowes dopo tre successi consecutivi. Con il quarto posto alle spalle di Jorge Martin e Remy Gardner (a completare il podio) infatti Enea Bastianini prende il comando della generale a due soli appuntamenti dalla fine. Alle spalle del pilota dell'Italtrans Racing Team due altri piloti italiani: Lorenzo Baldassarri che chiude quinto e Luca Marini, sesto con una gara tutta in rimonta.

L’imbattibilità di Sam Lowes si interrompe a Valencia dopo le tre vittorie di fila di Le Mans e del doppio appuntamento di Aragon: a dieci giri dalla bandiera a scacchi il britannico scivola via alla curva 6, consegnando ad Enea Bastianini le chiavi del Mondiale, o meglio della leadership di una classifica generale che vede ora l’italiano davanti a tutti con 184 punti, sei in più dello stesso Lowes, diciannove in più di Luca Marini che chiude sesto un gran premio chiuso in rimonta (fino al sesto posto) ma compromesso da una fase centrale che lo ha visto lungamente ai margini della top ten.

Dalla corsa al titolo non si può escludere nemmeno il compagno di squadra di Marini nel team VR46, quel Marco Bezzecchi che – scattando dalla casella centrale della seconda fila - ha controllato la gara fin dal via ed ha confermato la sua quarta piazza della generale con 155 punti, dieci in meno del compagno di squadra. Alle spalle di Bezzecchi il GP d’Europa premia con il podio le performances di Jorge Martin e Remy Gardner, secondo e terzo di una gara che ha visto quattro piloti italiani nelle prime sei posizioni grazie anche al quinto posto di Lorenzo Baldassarri con la Kalex Flexbox HP40.