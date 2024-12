KTM sempre più a rischio: addio a fine 2025?

Secondo "Der Standard", se la Casa austriaca non stacca la spina fin da subito al programma in MotoGP, Moto2 e Moto3 è solo per ragioni di opportunità e di "cattiva stampa" (anzi pessima) che il taglio immediato finirebbe per provocare. Poco più di un mese fa KTM (che ha un contratto con l'Organizzatore Dorna per le due prossime stagioni) ha confermato la propria presenza in veste di Costruttore per il prossimo anno. KTM è in amministrazione autonoma dal 29 novembre e la Casa madre ha recentemente presentato al Tribunale regionale di Wels un piano di ristrutturazione e risanamento dei propri conti da 250 milioni di euro, che Pierer Industrie AG (la holding company di KTM AG) intende pagare in due anni. L'approvazione del piano sarà votata tra meno di due mesi (martedì 25 febbraio) presso il Tribunale regionale di Ried im Innkreis, praticamente al via della settimana che porta al Gran Premio della Thailandia che - come detto sopra - dà il via al Mondiale.