Moto3, Dettwiler ancora in terapia intensiva: "Il problema è la pressione intracranica"

Incidente Dettwiler: condizioni stabili ma ancora critiche
© X
© X
Gli aggiornamenti sulle condizioni dei piloti Moto3 José Antonio Rueda e Noah Dettwiler dopo l'incidente a Sepangdi Stefano Fiore
Il mondo del Motomondiale tiene il fiato sospeso per le condizioni di José Antonio Rueda e Noah Dettwiler, coinvolti in un drammatico incidente durante il giro di schieramento del GP di Malesia di Moto3 a Sepang. Il dottor Angel Charte, medico del Motomondiale, ha fornito gli ultimi aggiornamenti al quotidiano spagnolo AS, delineando un quadro complesso ma con segnali di stabilità per entrambi i piloti.
La situazione più delicata è quella di Noah Dettwiler, il ventenne svizzero. Trasferito in terapia intensiva a Kuala Lumpur, il pilota del team Cip Green Power ha affrontato momenti critici, inclusi "diversi arresti cardiaci" come precedentemente riferito dal padre al quotidiano svizzero Blick.
Il dott. Charte ha confermato la gravità del quadro: "Noah è stabile, ma resta ancora grave. È stato necessario eseguire una splenectomia (asportazione della milza)". Il pilota è attualmente sottoposto a ventilazione meccanica. "Il problema principale è la pressione intracranica, che varia, e la tachicardia con circa 110-115 battiti al minuto" ha aggiunto Charte. Il focus è ora sul monitoraggio neurologico e sulla stabilizzazione dei parametri vitali.
Decisamente migliore il percorso di recupero per José Antonio Rueda. Il campione del mondo, nonostante il forte impatto, ha riportato danni meno gravi. Il bilancio medico parla di un trauma cranico lieve, un trauma toracico e, soprattutto, la frattura della mano destra. Rueda si preparerà ora per l'intervento chirurgico: "Sarà operato nel mio ospedale a Barcellona e rimarrà sotto osservazione per 24/48 ore," ha specificato il medico.
L'obiettivo per lo spagnolo è tornare nella prossima stagione: nel 2026 è atteso all'esordio in Moto2 con il team Red Bull Ajo.
© X
© X