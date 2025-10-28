Moto3, Dettwiler ancora in terapia intensiva: "Il problema è la pressione intracranica"

Il dott. Charte ha confermato la gravità del quadro: "Noah è stabile, ma resta ancora grave. È stato necessario eseguire una splenectomia (asportazione della milza)". Il pilota è attualmente sottoposto a ventilazione meccanica. "Il problema principale è la pressione intracranica, che varia, e la tachicardia con circa 110-115 battiti al minuto" ha aggiunto Charte. Il focus è ora sul monitoraggio neurologico e sulla stabilizzazione dei parametri vitali.