In casa del nemico: Quartararo "vede" il titolo, Bagnaia obbligato a vincere per sperare ancora

Il francese ad un passo dal titolo, l'italiano punta a ripetere la vittoria di un mese fa a Misano per tenere aperta la sfida almeno fino a Portimap.

STEFANO GATTI

Ruberà la scena nell'immediata vigilia del terzultimo appuntamento iridato (e poi ancora a fine gara) ma tra questi due momenti ad alta intensità emotiva l'ultimo show italiano di Valentino Rossi nel GP-bis di Misano farà spazio al duello per il titolo della premier class tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Il ducatista è l'unico "ostacolo" che ancora si frappone tra il Diablo ed il titolo che il francese ha la possibilità di aggiudicarsi già nel weekend.

Non che sia il suo stile, ma in Romagna Quartararo può accontentarsi di giocare in difesa o - con accezione più positiva - di rimessa. Attualmente avanti di 52 punti (254 a 202), a Fabio per chiudere subito la partita "basta" - cosa tutt'altro che semplice di questi tempi - precedere Bagnaia sul traguardo (in qualsiasi posizione) o anche solo contenere in due sole lunghezze l'eventuale deficit di punti domenica pomeriggio, al termine del sedicesimo appuntamento del Mondiale: il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made In Italy. Gliene basta anzi solo una, di lunghezza. Con cinquanta punti a dividerlo da Bagnaia in vista del finale bis-iberico di Portimao e Valencia, senza più segnare punti Fabio potrebbe essere al massimo raggiunto da Pecco, sempre che l'italiano vinca entrambe le prove rimanenti. E se il Rosso ed il Blu fossero alla pari, a decidere le sorti della sfida sarebbero innanzitutto il numero delle vittorie (attualmente 5 a 2 per Quartararo) ed in caso di ulteriore parità quello dei secondi posti (3 a 2 per l'italiano).

Naturalmente abbiamo semplificato al massimo e ragionato in termini di pura teoria ed astrazione, al netto di tutto quello che lo svolgimento di un GP può comportare e regolarmente comporta. In realtà il panorama è molto più... variegato ed interessante. Al di là delle chances - molto sostanziose - del francese di vincere il titolo (primo pilota del suo Paese a riuscirci nella 500/MotoGP, nel caso), il weekend di Misano offrirà un quadro più preciso sulle percentuali di successo dei due contendenti nell'eventuale finale al calor bianco di Portimao e casomai Valencia.

Per il momento, "accontentiamoci" di pregustare tutti i motivi di interesse di un GP ad altissima intensità: per gli sviluppi della corsa al titolo come abbiamo detto, per l'addio tricolore di Valentino, come abbiamo ugualmente anticipato, e poi ancora per la ricorrenza - sabato 23 - del decimo anniversario dell'incidente che ci ha privato del talento e della genuinità di Marco Simoncelli, quella tragica domenica del 2011 a Sepang.