Il team Pramac Ducati conferma Zarco e Martin anche per il 2022

MOTOGP

Il francese e lo spagnolo guideranno ancora le Desmosedici ufficiali. Ciabatti: "Ci daranno soddisfazioni"

Saranno ancora Johann Zarco, trentenne francese attualmente secondo in classifica, e Jorge Martin, 23enne spagnolo alle prese con i postumi della caduta di Portimao, a difendere i colori del team Pramac in MotoGP nel 2022. Entrambi i piloti, che hanno dei contratti diretti con Ducati, il prossimo anno avranno a disposizione la Desmosedici GP 2022.

Vedi anche Motogp Mi manda papà: svolta MotoGP per Remy Gardner con KTM Tech3 nel 2022. Porterà in eredità il titolo Moto2? "Siamo molto contenti di poter continuare questo progetto con Johann e Jorge, due ragazzi con cui andiamo molto d'accordo e con i quali stiamo raggiungendo ottimi risultati. Sia noi che la Ducati crediamo fermamente nelle loro capacità e non potremmo essere più felici", ha detto il team principal Paolo Campinoti.

Vedi anche Motogp Tutte le Ducati all'assalto: nel GP di Catalunya il "must" è mettere sale sulla coda... del "Diablo"! Anche Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, crede molto in questo progetto: "Johann e Jorge quest'anno si sono inseriti molto bene nel team Pramac Racing. Per questo motivo, insieme a Paolo Campinoti e Francesco Guidotti, abbiamo deciso di proseguire con loro anche nel 2022. Metteremo a disposizione di entrambi le moto ufficiali anche per la prossima stagione. Siamo certi che ci daranno molte soddisfazioni".