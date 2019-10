Il Motomondiale torna in Brasile nel 2022

CHI SI RIVEDE

Il Motomondiale di nuovo in Brasile. Dorna ha annunciato lo sbarco nel paese sudamericano dal 2022 per cinque anni: l'accordo stipulato con Rio Motorsports garantirà il ritorno del campionato motociclistico a Rio de Janeiro fino al 2026. Il nuovissimo Rio Motorpark verrà costruito a Deodoro e ospiterà un Gran Premio dopo 15 anni. In passato.

Il Brasile e Rio de Janeiro sono già stati lo scenario di alcuni capitoli emozionanti di questo sport, il più recente risale al 2004 sulla pista di Jacarepaguá, presente nel calendario dal 1995.

La costruzione del nuovo circuito, che sostituirà Jacarepaguá, convertito in un Parco Olimpico, sarà un progetto entusiasmante tanto per lo sport come per la città. Il Rio Motorpark dovrebbe essere concluso nel 2021 e avrà un layout da 4,5 chilometri con sette curve a sinistra e sei a destra. Tempo stimato di percorrenza per la MotoGP, 1'38".