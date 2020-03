Il coronavirus ferma anche la MotoGP: niente GP del Qatar

Ora è ufficiale, il Mondiale MotoGP non inizierà domenica 8 marzo in Qatar come da programmi. Colpa del coronavirus che ha costretto la Dorna a cancellare la prima gara della stagione. Correranno, invece, Moto3 e Moto2 perché le squadre si trovano già a Losail per gli ultimi test invernali. Secondo altre indiscrezioni è posticipato anche il secondo GP dell'anno in Thailandia che è schedulato per il 22 marzo: si potrebbe disputare ad ottobre.