I test a Jerez: Bagnaia è il più veloce nel Day-2  

MOTO GP

Ottima prova per il vicecampione del mondo, che chiude davanti a Quartararo e Rins. Buone le impressioni per Aprilia

Nella seconda e ultima giornata dei test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera (Spagna) è Francesco Bagnaia il pilota più veloce di tutti, in entrambi i turni. Il vicecampione del mondo chiude con il giro più veloce in 1’36”872. Alle spalle del ducatista ci sono la Yamaha di Fabio Quartararo (+0’’452), fresco vincitore del Mondiale, e Alex Rins della Suzuki (+0’’551). Enea Bastianini è l’unico altro italiano in top 10 (ottavo, a +0’’826).

Prestazione di altissimo valore per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia che palesa i grandi progressi della Ducati al termine della seconda e ultima giornata di test della MotoGP a Jerez de la Frontera. È lui il pilota più veloce nel Day-2 e in entrambe le sessioni: 1’36”872 il suo tempo migliore. Dopo il Mondiale costruttori conquistato quest’anno, nella prossima stagione l’obiettivo sarà portare il torinese in vetta al mondo. Alle sue spalle si piazza il detentore del titolo: Fabio Quartaro porta la sua Yamaha a un distacco di 4 decimi e mezzo da Bagnaia.

Buoni segnali anche da parte di Suzuki, che si fa vedere nelle prime sei posizioni con Alex Rins (terzo a +0’’551) e Joan Mir, campione del mondo uscente (+0’’762). Entrambi hanno fornito ottime indicazioni in vista della prossima stagione. Non eccelse, al contrario, quelle date dalla Honda di Pol Espargaro (quarto posto, a +0’’624). Non c’era Marc Marquez, ma senza dubbio la differenza nei confronti di Yamaha e soprattutto Ducati è parsa piuttosto marcata. Nakagami, Bastianini, Miller e Alex Marquez hanno chiuso la top 10.

Chi ha infilato invece una discreta prova è anche l’Aprilia, in particolar modo con Maverick Vinales che chiude in quinta posizione (+0’’750). L’ex Yamaha ha dimostrato che nel giro secco può essere un pericolo per tutti e molto più competitivo del compagno di squadra Aleix Espargaro (16°). Meglio di Marco Bezzecchi ha fatto Fabio Di Giannantonio, miglior rookie con la Ducati Desmosedici 2021 del Team Gresini: il romano ha avuto un ottimo impatto con la MotoGP e oggi ha fatto segnare il diciannovesimo tempo. Un po’ in sordina la KTM con Brad Binder e Miguel Oliveira, non vicinissimo ai primi (14°). Per quanto riguarda gli altri italiani, Luca Marini è 12°, Andrea Dovizioso 13° e Franco Morbidelli 15°. Lorenzo Savadori chiude 21°.