Roma: è arrivato Zaragoza, un 'folletto' d'attacco per Gasperini

Bryan Zaragoza è pronto per la nuova avventura alla Roma dove arriva dal Bayern Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions e in base al numero di presenze (indennizzo al Celta Vigo per l'interruzione del prestito attuale). Ora lo attendono le visite mediche di rito poi la firma. Nato a Malaga nel 2001, Zaragoza è il classico "folletto" d'attacco: 164 centimetri di pura agilità e tecnica. Cresciuto nel Granada, si è fatto conoscere in Europa per la sua capacità di saltare l'uomo nel brevissimo, un'abilità che lo rende letale nell'uno contro uno. Zaragoza è un’ala destra naturale che ama però agire sulla fascia sinistra per rientrare e calciare con il suo piede preferito. È esattamente l'identikit cercato da Gasperini: un esterno capace di creare superiorità numerica e di agire anche come trequartista puro se necessario