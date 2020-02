Honda, ecco i fratelli Marquez vestiti uguali. Marc: "Motivazione altissima"

LA PRESENTAZIONE

Honda ha svelato la nuova moto di Marc Marquez e suo fratello Alex. A Jakarta, in Indonesia, il team Hrc ha tolto i veli alle RC 213 numero 93 del campione del mondo e numero 73 del debuttante in MotoGP: colorazione invariata con il solito sponsor Repsol. Marc, in sella alla nuova moto, ha avvisato tutti i rivali: "La motivazione è altissima e vogliamo lottare anche quest'anno per il titolo".

















Svelata la Honda, sempre con i colori Repsol, per il prossimo Mondiale MotoGP.























Emozionato per la prima uscita ufficiale il fratello Alex che ha già le idee chiare: "Il mio obiettivo è senza dubbio quello di diventare il rookie dell'anno. Vorrei cercare di arrivare in Qatar il più pronto possibile, voglio avere un buon controllo della moto. Da lì ogni giorno penserò a migliorare in MotoGP".