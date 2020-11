Morbidelli: "Duello incredibile con Jack". Miller: "Gran gara, ci siamo divertiti"

MOTOGP VALENCIA

Nel giorno di Mir, ad infiammare il GP della Comunità Valenciana ci hanno pensato Franco Morbidelli e Jack Miller. Protagonisti di un finale di gara eccezionale, con sorpassi, incroci e contro-sorpassi, i due hanno lasciato gli appassionati del Motomondiale attaccati alla tv. Soddisfazione per Morbidelli: "Sapevo che Jack sarebbe arrivato, è venuto fuori un gran duello, pulito e sportivo". Miller si accoda: "E' stata un'altra grande gara, un altro grandissimo duello con Morbidelli".

"Gara incredibile, ritmo incredibile. Ho optato per la dura all'anteriore perché non pensavo potesse reggere la media. Ho riadattato la mia guida, ho perso più volte l'anteriore ma sono riuscito a gestirla" il commento di Morbidelli. Per il pilota italiano una lotta serrata con Miller: "Sapevo che Jack sarebbe arrivato e nell'ultimo giro è stato così, mi sono detto di provare a fare di tutto per vincere. E' venuto fuori un gran duello, pulito e sportivo. Una lotta tra "cani". Ho perso il conto dei sorpassi all'ultimo giro. Congratulazioni al team e a Jack, peccato perché abbiamo perso il titolo mondiale".

Secondo posto da applausi per Miller: "E' stata un'altra grande gara, un altro grandissimo duello con Morbidelli. Ci siamo divertiti, sono arrivato a poco dalla vittoria ma siamo comunque molto felici. Non c'è altro da dire perché ci sono tanti spunti positivi, complimenti a Mir per il titolo perché se lo merita".

Soddisfatto anche Pol Espargaro, terzo al traguardo: "E' stato bellissimo, non ci aspettavamo questo podio che comunque ci meritiamo. Sono riuscito ad aprire il gas e allontarmi, è stato un gran weekend e sono riuscito a guidare col mio ritmo".