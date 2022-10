GP Thailandia, dalla Yamaha: "Ora dura per il Mondiale". Marquez: "Salvato dalla pioggia"

motogp thailandia

Yamaha parla al posto di Quartararo e non nasconde le difficoltà in vista delle prossime gare

Buriram, pioggia ed emozioni: la gara in foto































































1 di 33 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio-stampa

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio-stampa

© Getty Images

© ufficio-stampa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio-stampa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Domenica da dimenticare per Yamaha e Fabio Quartararo, con un 17° posto nel GP della Thailandia che porta Francesco Bagnaia ad accorciare a -2 in classifica generale. Il "Diablo", nervoso e frustrato per il risultato deludente, non parla in zona mista e al suo posto è Maio Meregalli, team director Yamaha, a provare a spiegare cosa sia successo a Buriram: " Parleremo con lui, analizzeremo i dati e cercheremo di capire".

"Quartararo non è dell'umore giusto, non capiamo cosa sia successo. La gara è stata una scommessa, come per tutti, ma in Indonesia non siamo andati male. Non sappiamo cosa sia successo, magari il grip lo ha penalizzato" ha spiegato Meregalli. Poi sulla corsa Mondiale ha aggiunto: "Ero più tranquillo quando i punti di distacco erano 90, ora è aperto e tutte le gare saranno da affrontare all'attacco. Sono ottimista per l'Australia e la Malesia, meno per Valencia. Le affronteremo gara dopo gara".

MARQUEZ: "SALVATO DALLA PIOGGIA" - Quinto posto finale invece per Marc Marquez: "Oggi sono stato salvato dall'acqua perché stamattina mi sono svegliato con tanto dolore al braccio. Quando ho visto la pioggia ho pensato che tutto era riaperto, non ho preso rischi all'inizio perché l'importante ora è prendere punti. Appena mancavano 10 giri ho provato, ma non avevo più nulla. Chi ha finito davanti a me ha fatto davvero un garone".

ESPARGARO: "PENALIZZATO" - Delusione, nonostante l'11° posto, per Aleix Espargarò: "Avrei voluto di più perché stavo andando forte e potevo anche arrivare 6° o 7°. Il long lap mi ha penalizzato, alla fine l'11° posto è importante perché abbiamo preso punti e per il titolo siamo ancora in corsa. Mi sono toccato con Binder, ci può stare nel sorpasso.